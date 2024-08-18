Yemen'de sel nedeniyle yerinden olan ailelerin sayısı 12 bini geçti

Yemen'in birçok kentinde 8 Ağustos'ta yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle 12 binden fazla ailenin, ülkenin orta kesimlerindeki Marib vilayetine sığınmak zorunda kaldığı bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı Sığınmacı Kampları İdaresi Yürütme Biriminin yayımladığı raporda, selden dolayı yerinden olanların durumu hakkında bilgi verildi.

Ağustos ayının başından bu yana sel felaketine maruz kalan 12 binden fazla ailenin Marib vilayetine geldiği aktarılan raporda, bu ailelerin oldukça zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi.

Raporda, 3 bin 673 ailenin selden büyük zarar gördüğü, 8 bin 689 ailenin ise kısmi etkilendiği kaydedildi.

Sel sebebiyle 7 okulun tamamen tahrip olduğu, 15 okulun ise kısmen zarar gördüğü belirtilen raporda, ayrıca 15 sağlık merkezinin de zarar gördüğü paylaşıldı.

Raporda, sel sebebiyle 4'ü kadın, 1'i çocuk, 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 34 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Marib'teki resmi makamlar, geçen hafta yaptıkları açıklamada sel sebebiyle vilayete gelen aile sayısının 7 bin olduğunu duyurmuştu.