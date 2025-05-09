Yemen'deki Husiler: ABD, 15 Mart'tan bu yana 1712 saldırı düzenledi

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana ülkeye denizden ve havadan 1712 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonu yayınladığı grafikli bir haberde, mart ayının ortasından bu yana ABD ile Yemen arasında karşılıklı düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Haberde, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'e 1712 saldırı düzenlediği, bunlara 253 balistik, seyir ve hipersonik füze ile insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı 131'den fazla saldırıyla karşılık verildiği belirtildi.

TRUMAN" VE "CARL VİNSON" UÇAK GEMİLERİ İLK KEZ KULLANILDI

ABD'nin ilk defa "Truman" ve "Carl Vinson" uçak gemilerini bölgede kullandığına işaret edilen haberde, Husilerin ABD'ye ağır kayıplar verdirdiği, 8 adet MQ-9 ile 1 adet F360 keşif uçağını düşürdükleri, ayrıca ilk kez hayalet uçak ve F-18 savaş uçaklarını hava sahasından çekilmeye zorladıkları kaydedildi.

Haberde, uçak gemisi Truman'ı, Kızıldeniz'in en kuzeyine "kaçmaya" zorlayan ve Carl Vinson'un destek için gönderilmesine sebep olan 24 saldırı düzenlendiği aktarıldı.

ABD'YE MALİYETİ 3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bu saldırıların ABD'ye maliyetinin 3 milyar doları aştığı aktarılan haberde, ABD'nin İsrail'e destek için düzenlediği bu saldırılara rağmen Yemen'in, özellikle Ben Gurion Havalimanı ve Nevatim üslerini hedef alan "nitelikli" operasyonlar gerçekleştirdiği dile getirildi.

Haberde, tüm bu saldırıların ABD'yi başarısızlığa sürüklediği ve onu Kızıldeniz'deki gemilerine saldırı yapılmaması karşılığında Yemen'deki operasyonlarını durdurduğunu duyurmaya ittiği belirtildi.