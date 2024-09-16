Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdük
Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Zemar kentinde ABD'ye ait bir MQ-9 tipi SİHA'yı düşürdüklerini ifade etti. Husilerin düşürdüğü MQ-9 tipi SİHA sayısı 10'a yükseldi.
Kaynak: AA
Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki Zemar kentinde ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) daha düşürdüklerini duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yaptığı görüntülü açıklamada, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Zemar kenti semalarında ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi SİHA'yı düşürdüklerini ifade etti.
Seri, ABD SİHA'sının Zemar kenti semalarında saldırı görevi sırasında Husilere ait hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü söyledi.
Sözcü Seri, ABD ve İsrail'e karşı Gazze Şeridi'ne destek çerçevesinde yürüttükleri mücadele sırasında düşürdükleri MQ-9 tipi SİHA sayısının 10'a yükseldiğini dile getirdi.