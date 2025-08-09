Yemen'deki Husiler: İsrail'de 3 noktayı İHA'larla hedef aldık

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, 3 İHA ile İsrail'de 3 noktaya saldırı düzenlediklerini belirtti.

Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na İHA saldırısı düzenlediklerini ifade eden Seri, diğer 2 İHA'nın ise güneydeki Birüssebi (Berşeva) ve Askalan (Aşkelon) şehirlerindeki "kritik hedefleri" vurduğunu kaydetti.

Bu saldırının "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçlarına bir yanıt" olduğuna dikkati çeken Seri, bunları ayrıca Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar ve kutsal mekanların ihlal edilmesine karşı bir tepki olarak gerçekleştirdiklerini de vurguladı.

İsrail'den söz konusu saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.