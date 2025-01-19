Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de ABD'nin uçak gemisini 8. kez hedef aldıklarını duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'nin "USS Harry S. Truman" uçak gemisini bir ay içerisinde 8'inci kez hedef aldıklarını bildirdi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'in kuzeyinde bulunan ABD uçak gemisi USS Harry S. Truman ve ona eşlik eden bazı savaş gemileri, bir dizi seyir füzesi ve insansız hava aracıyla hedef alındı." ifadesini kullandı.

Seri, saldırının, ABD'nin bu uçak gemisinin Kızıldeniz'e geldiğinden beri 8'inci kez düzenlendiğine dikkati çekti.

Hedeflere başarıyla ulaşıldığını söyleyen Seri, saldırıyla geminin operasyon alanını terk etmeye zorlandığını belirtti.

Seri, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas başta olmak üzere Filistin direniş grupları arasında varılan ateşkes süreci boyunca Yemen'e yönelik bir saldırının düzenlenmesi durumunda "nitelikli askeri operasyonlarla" karşılık bulacağı uyarısında bulundu.