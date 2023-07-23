Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan ile müzakerelerin durduğunu duyurdu

Yemen'deki Husiler, ülkedeki krizin çözümü için Suudi Arabistan ile yürütülen müzakerelerin memur maaşlarının ödeneceği kaynak konusundaki anlaşmazlık nedeniyle durduğunu açıkladı.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'ya göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat, Sana'da yeni akademik yılın açılışı dolayısıyla yaptığı konuşmada Suudi Arabistan ile yürütülen müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Müzakere heyetinin başında kendisinin bulunduğunu kaydeden Meşat, memur maaşlarının ödeneceği kaynak konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Suudi Arabistan ile yürütülen müzakerelerin durduğunu belirtti.

Meşat, memur maaşlarının Yemen'in petrol ve gaz gelirlerinden ödenmesini talep ettiklerini ancak "Suudi Arabistan'ın petrol ve gaz gelirlerini kendi merkez bankasına aktarıp memur maaşlarını 'hayır' olarak ödemek istediğini" söyledi.