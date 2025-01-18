Yemen'den fırlatılan füzeler sebebiyle 2 İsrail yerleşimine şarapnel parçaları düştü

Yemen'den sabah saatlerinde İsrail'e doğru fırlatılan füzeler sebebiyle Batı Kudüs yakınlarında 2 İsrail yerleşimine şarapnel parçaları düştü.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, füzelerin önlenmesi sırasında düşen şarapnel parçalarının düştüğü bölgelerde toplama çalışmaları başladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise başta Tel Aviv olmak üzere Yemen'den fırlatılan füzeler sebebiyle alarmların etkinleştirildiği ve füzelerin önlendiği ifade edildi.

Kanal 12 televizyonu, saldırı sebebiyle Ben Gurion Havaalanı'nın kısa süreli olarak iniş ve kalkışlara kapatıldığını bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, alarmların etkinleştirildiği sırada sığınaklara geçen İsraillilerin yaşadığı kazalar dışında bir ölüm veya yaralanma vakası rapor edilmedi.