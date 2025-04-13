Yemen'den İsrail'e atılan füze nedeniyle uçuşlar durdu

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzenin engellendiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, devreye giren hava savunma sistemlerinin balistik füzeyi imha ettiği aktarıldı.

İsrail basını, Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle İsrail’in orta kesiminde, Kudüs kentinde ve Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere ait yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiğini aktardı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna göre, Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı kısa süreli olarak iniş ve kalkışlara kapatıldı.

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi’ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail’i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.