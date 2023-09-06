Yemen ile Suriye dışişleri bakanları iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunu görüştü

Yemen iç savaşının patlak vermesinden bu yana Yemen ve Suriye dışişleri bakanları ilk kez bir araya geldi

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ve Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad, Yemen ile ilişkileri güçlendirme konusunu ele aldı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Dışişleri Bakanı Bin Mubarek ile Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği'nin bakanlar düzeyindeki toplantısının oturum arasında bir araya geldi.

Görüşmede Bin Mubarek ile Mikdad ikili ilişkileri, bunları güçlendirmeyi ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Bakanlar görüşmede, "iki ülkeyi ve kardeş halklarını birbirine bağlayan seçkin kardeşlik ilişkilerinin dayanıklılığını ve gücünü" değerlendirdi.

Yemen'de yaklaşık 9 yıldır devam eden iç savaşın patlak vermesinde bu yana iki ülkenin dışişleri bakanları ilk kez görüştü.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.