Yemen-İsrail-ABD hattında saldırılar sürüyor: Ras İsa Limanı'nda 58 kişi öldürüldü!

Gazze'ye düzenlenen saldırılar nedeniyle insani yardım krizi, sağlık sorunları gibi birçok sorun yaşanırken Yemen, ABD ve İsrail hattında gerilim günden güne artıyor.

Yemen'deki Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten kısa süre sonra Husileri yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine ekledi.

Fotoğraf: Yemen

Truth Social platformundan 15 Mart'ta açıklama yapan Trump, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıkladı.

Husilere liderlik eden Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söyledi.

HUSİLER'İN SALDIRILARI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de başlattığı soykırıma karşı 31 Ekim 2023'te saldırılarına başlayan Husiler, Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazı ABD gemilerine de insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle İsrail'in orta kesimlerinde, Kudüs'te ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere ait yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

Fotoğraf: ABD'nin Yemen açıklarında bulunan bir gemisi

Söz konusu balistik füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğü belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi’ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail’i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Husilere ait el-Mesire televizyonunda yer alan habere göre, ABD savaş uçakları, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa Limanı'nı iki kez hedef aldı.

Saldırıda aralarında sağlık görevlilerin de bulunduğu 58 kişi öldü, 126 kişi yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu limanda çıkan yangını söndürmek ve yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.