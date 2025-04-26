Yemen, Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açacak

Yemen Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki büyükelçiliğinin 27 Nisan'dan itibaren yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "(Yemen) Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ve Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani'nin talimatları doğrultusunda, tarihi ve seçkin ilişkilerin bir yansıması olarak Yemen'in Suriye'deki büyükelçiliğinin 27 Nisan itibarıyla çalışmalarını yeniden başlatacağını duyuruyoruz" ifadesi kullanıldı.

Müsteşar Muhammed Izzi Bakir'in maslahatgüzar olarak görevlendirildiği kaydedildi.

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Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.