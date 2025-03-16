Yemen Sendikalar Federasyonu: “ABD’nin Yemen’e saldırısı İsrail’e desteğinin bir göstergesidir”

Yemen İşçi Sendikaları Genel Federasyonu, ABD’nin, İsrail’in Filistin, Lübnan ve Irak’ta işlediği suçlara ortak olduğu gibi, Yemen halkına karşı da benzer bir tutum sergilediğini ifade etti.

Sendika açıklamasında, San’a ve diğer bölgelerdeki sivil hedeflere düzenlenen saldırıların doğrudan Yemen halkını hedef aldığı vurgulandı. Açıklamada, bu saldırıların, Yemen’in Filistin davasına verdiği destek ve son 15 ayda Filistin halkına yönelik devam eden katliamlara karşı gösterdiği kararlı tutum nedeniyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Sendika, ABD’nin, kendi çıkarlarına karşı duran herkesi “terör örgütü” ilan ederek dünya üzerinde hegemonya kurmaya çalıştığını belirtti. Bu politikanın, halkların özgürlüğünü kısıtlamak, onları ekonomik ve sosyal baskılarla sindirmek amacı taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, Yemen halkının ABD, İngiltere ve İsrail’in tüm planlarını başarısızlığa uğratmak için mücadelesine devam edeceği vurgulanarak, ABD’nin Yemen’e gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin girişini engelleme girişimlerinin savaş suçu niteliği taşıdığı belirtildi. Sendikaya göre, bu tür yaptırımlar yüz binlerce, hatta milyonlarca insan için ölüm anlamına gelebilir.

Yemen İşçi Sendikaları Federasyonu, tüm özgür dünya halklarını, uluslararası kuruluşları, Birleşmiş Milletler’i ve BM Güvenlik Konseyi’ni ABD’nin Yemen’e yönelik saldırılarını kınamaya ve durdurmaya yönelik adımlar atmaya çağırdı. Açıklamada, ABD’nin saldırılarının Yemen’deki insani krizi derinleştireceği ve bölgesel barışı tehdit edeceği uyarısında bulunuldu.