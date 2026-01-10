Yemen’de ayrılıkçılar feshedildi

Yemen’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (STC) kendisini feshettiğini duyurdu. STC Başkanlık Komitesi Genel Sekreteri Abdurrahman es-Subeyhi, STC’nin tüm ana ve tali kurumlarını feshettiğini belirterek yurt içi ve yurt dışındaki ofislerinin de kapatıldığını söyledi.

STC, son haftalarda ülkenin yarısını oluşturan Hadramut ve Mehre vilayetlerini ele geçirmiş, Suudi Arabistan’ın askeri operasyonlarının hedefi olmuştu.