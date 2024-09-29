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Yemen’deki Hudeyde Limanı’na hava saldırısı

Yemen’deki Hudeyde Limanı’na hava saldırısı düzenlendi. Saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

Dünya
  • 29.09.2024 18:16
  • Giriş: 29.09.2024 18:16
  • Güncelleme: 29.09.2024 18:20
Kaynak: iHA
Yemen’deki Hudeyde Limanı’na hava saldırısı
FOTOĞRAF: İHA

Yemen’deki Hudeyde Limanı bir kez daha hedef alındı. Hudeyde Limanı’na düzenlenen hava saldırısında elektrik santralinin hedef alındığı belirtildi. Saldırının İsrail tarafından düzenlendiği öne sürülerek, saldırının Husilerin İsrail'e yönelik son füze saldırılarına bir yanıt olduğu iddia edildi. İsrail, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı. Husiler, bu ay İsrail'e üç balistik füze fırlatmıştı.

İSRAİL, 20 TEMMUZ’DA HUDEYDE LİMANI’NI VURMUŞTU

İsrail ordusu, en son 20 Temmuz’da Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde Limanı’nı hedef almış, limanda yük boşaltmak için kullanılan dört vinci vurmuştu. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 83 kişi de yaralanmıştı.

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