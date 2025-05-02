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Yemen’den fırlatılan füze İsrail’i alarma geçirdi: Hayfa’da sirenler çaldı

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füzenin ülkenin kuzeyinde sirenlerin çalmasına neden olduğunu, füzenin ise hava savunma sistemiyle engellendiğini açıkladı.

Dünya
  • 02.05.2025 08:11
  • Giriş: 02.05.2025 08:11
  • Güncelleme: 02.05.2025 08:15
Kaynak: AA
Yemen’den fırlatılan füze İsrail’i alarma geçirdi: Hayfa’da sirenler çaldı
Fotoğraf: AA

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan füze nedeniyle Hayfa başta olmak üzere İsrail'in kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

Söz konusu balistik füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğü belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

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