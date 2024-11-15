Yemin töreni soruşturması: İhraç talebi ile disipline sevk iddiası

Yemin töreni sırasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attığı ve kılıç kaldıran Kara Harp Okulu'ndan mezunu teğmenler hakkında başlatılan soruşturmada bir teğmenin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği aktarıldı.

TELE 1'de yer alan Ersin Eroğlu'nun haberine göre, teğmenler hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Sınıf okulunda eğitimde olan dönemin öğrenci alay kıdemlisi bir teğmene ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği tebliğ edildi.

Ayrıca dönem birincisi olan ve diplomasını AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan teğmen Ebru Eroğlu'nun da tebliğ beklediği aktarıldı. Teğmenlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 20’inci maddesinin C fıkrasından Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği kaydedildi.

Kanunun 20’inci maddesi "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler” başlığını konu edinirken C fıkrası ise şöyle:

“Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır.”

NE OLMUŞTU?

Harp akademisinden başarı ile mezun olan teğmenler hakkında, yemin töreni sırasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attığı ve kılıç kaldırdığı için inceleme başlatılmıştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaptığı açıklamada yeni mezun teğmenlerin, 25 Kasım'da Yüksek Disiplin Kurulu'na verileceklerini açıklamıştı.