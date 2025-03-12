Yeminli mali müşavir ne demek? Yeminli mali müşavir maaşları (2025 güncel)

Yeminli Mali Müşavir (YMM), şirketlerin mali süreçlerini denetleyen, vergi beyannamelerini onaylayan ve finansal danışmanlık hizmeti veren uzman meslek mensuplarıdır. Vergi sisteminin şeffaflığını sağlamak ve işletmelerin muhasebe kayıtlarını hukuka uygun hale getirmek temel sorumlulukları arasındadır.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR NASIL OLUNUR?

Yeminli Mali Müşavir olabilmek için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir:

Üniversite mezunu olmak: İktisat, işletme, maliye, muhasebe veya ilgili bölümlerden mezun olmak zorunludur.

İktisat, işletme, maliye, muhasebe veya ilgili bölümlerden mezun olmak zorunludur. Mali müşavir olarak en az 10 yıl çalışmak: YMM olabilmek için önce Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) olarak en az 10 yıl çalışmış olmak gereklidir.

YMM olabilmek için önce Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) olarak en az 10 yıl çalışmış olmak gereklidir. Yeminli Mali Müşavirlik sınavını geçmek: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavı başarıyla tamamlamak gerekir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavı başarıyla tamamlamak gerekir. Disiplin ve sicil şartlarını taşımak: Vergi kaçakçılığı veya mali suçlarla ilgili herhangi bir sabıka kaydı olmamalıdır.

Vergi kaçakçılığı veya mali suçlarla ilgili herhangi bir sabıka kaydı olmamalıdır. Yemin etmek: YMM unvanı alan kişiler, mesleğe başlamadan önce resmi olarak yemin ederek göreve başlarlar.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Vergi beyannamelerini tasdik etmek: Şirketlerin KDV, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi gibi beyannamelerini inceleyerek doğruluğunu onaylarlar.

Şirketlerin KDV, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi gibi beyannamelerini inceleyerek doğruluğunu onaylarlar. Mali denetim yapmak: İşletmelerin muhasebe kayıtlarını kontrol ederek hatalı veya eksik işlemleri tespit ederler.

İşletmelerin muhasebe kayıtlarını kontrol ederek hatalı veya eksik işlemleri tespit ederler. Raporlama ve analiz yapmak: İşletmelerin mali durumlarını analiz edip detaylı raporlar hazırlarlar.

İşletmelerin mali durumlarını analiz edip detaylı raporlar hazırlarlar. Vergi avantajları ve teşvikler hakkında danışmanlık vermek: İşletmelere vergi avantajları, muafiyetler ve teşvikler hakkında rehberlik ederler.

İşletmelere vergi avantajları, muafiyetler ve teşvikler hakkında rehberlik ederler. Bağımsız denetim hizmeti sağlamak: Devlet adına şirketlerin finansal süreçlerini inceleyerek vergi kaçırma risklerini azaltırlar.

Devlet adına şirketlerin finansal süreçlerini inceleyerek vergi kaçırma risklerini azaltırlar. Vergi uyuşmazlıklarında destek vermek: Vergi davalarında ve Maliye Bakanlığı ile olan anlaşmazlıklarda şirketlere yardımcı olurlar.

Vergi davalarında ve Maliye Bakanlığı ile olan anlaşmazlıklarda şirketlere yardımcı olurlar. Yatırım danışmanlığı yapmak: İşletmelere doğru yatırım stratejileri belirlemeleri konusunda rehberlik ederler.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR MAAŞLARI (2025 GÜNCEL)

YMM maaşları, deneyim, müşteri portföyü ve çalışılan kuruma bağlı olarak değişiklik gösterir:

Yeni YMM’ler (0-5 yıl deneyimli): Aylık 60.000 - 100.000 TL arasında gelir elde edebilir.

Aylık 60.000 - 100.000 TL arasında gelir elde edebilir. Orta seviye YMM’ler (5-10 yıl deneyimli): Aylık 100.000 - 200.000 TL civarında kazanabilir.

Aylık 100.000 - 200.000 TL civarında kazanabilir. Kıdemli YMM’ler (10 yıl ve üzeri deneyimli): Aylık 200.000 TL ve üzeri gelir elde edebilir.

Aylık 200.000 TL ve üzeri gelir elde edebilir. Serbest çalışan YMM’ler: Müşteri portföyüne bağlı olarak aylık 500.000 TL’ye kadar kazanç sağlayabilir.

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR (SMMM) İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR (YMM) ARASINDAKİ FARKLAR

SMMM olmak için en az 3 yıl staj yapmak gerekirken, YMM olmak için en az 10 yıl SMMM olarak çalışmak gereklidir.

SMMM'ler şirketlerin muhasebe işlemlerini yürütürken, YMM'ler bu işlemleri denetleyerek devlet adına tasdik yapar.

SMMM'lerin vergi beyannamesi onaylama yetkisi yoktur ancak YMM'ler işletmelerin mali tablolarını onaylayabilir.

YMM'lerin bağımsız denetim yapma yetkisi varken, SMMM’lerin böyle bir yetkisi bulunmaz.

YMM’lerin gelir seviyesi genellikle SMMM’lere göre çok daha yüksektir.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR OLMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

Daha yüksek gelir elde edebilme,Vergi ve finansal denetim yetkisi,Büyük ölçekli firmalarla çalışma imkânı.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLİR Mİ?

Evet, YMM’ler bağımsız olarak ofis açıp kendi müşteri portföylerini oluşturabilirler.

YMM SINAVI ZOR MU?

Evet, sınav muhasebe, vergi hukuku, mali analiz, finans yönetimi gibi konulardan oluşur ve başarı oranı oldukça düşüktür.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR OLMAK İÇİN YAŞ SINIRI VAR MI?

Hayır, ancak en az 10 yıl SMMM olarak çalışmak gerektiği için genellikle 40 yaş ve üzerindeki kişiler YMM olabilmektedir.

BİR ŞİRKETİN YMM İLE ÇALIŞMASI ZORUNLU MU?

Büyük ölçekli şirketler için bazı vergi denetimlerinde ve raporlamalarda YMM imzası zorunludur.