Yener İnce'den Icardi açıklaması: Ameliyat tarihini duyurdu

Galatasaray’da kulüp doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılı ekibin Hollanda seyahati öncesinde takımdaki sakat oyuncular hakkında bilgiler verdi.

İnce, sarı kırmızılıların tecrübeli golcüsü Mauro Icardi’nin ameliyatına ilişkin konuşan İnce, operasyonun pazartesi günü Arjantin’de olacağını söyledi.

Yener İnce, şunları söyledi:

“Deplasman maçı öncesinde hem sakat oyuncuların durumuyla ilgili bilgi vermek hem de çok merak edilen Mauro Icardi’nin süreciyle ilgili bilgi vermek için bir adayız. Icardi’nin sakatlığının olduğu ilk günden itibaren bir planlama var. Bu planlama içerisinde yaklaşık 2, 3 haftalık periyodu ön hazırlıkla geçecekti. Bu periyodu tamamladık. Daha sonra da ameliyat için karar verecektik. Icardi’nin hem sosyal hem ailesel sebeplerle Arjantin’de olduğunu biliyorsunuz. Hazırlık sürecini orada geçirdik. İleriki dönemde rehabilitasyon aşamasında aksaklıklar yaşamamak adına ameliyatın orada yapılmasına karar verdik. Pazartesi günü orada gerçekleştirilecek ameliyat. Bugün görüşmelerimizi tamamladık. Nasıl olacak, hangi klinikte olacak şeklinde görüşmelerimiz vardı. Onları tamamladık. Pazartesi günü ameliyatı yapılacak. Galatasaray Kulübü elindeki imkanlar doğrultusunda her zaman en iyisini yapma çabasında. Mauro’ya isterse burada isterse dünyanın herhangi bir yerinde, nerede istiyorsa bu ameliyatı yapabileceğimizi söylemiştik. Kendisi de son derece. Aslında bizimle burada olmak istedi. Ancak hem ailesel sebepler hem de sosyal süreçte Mauro’nun rehabilitasyon sürecini Arjantin’de geçirmesine karar verdik. Orada daha da rahat olacaktır."