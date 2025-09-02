Yeni adli yıl açılışında barolar tek ses: Mücadele sürecek

Ada Sude ATAK

Yeni adli yıl dün itibarıyla başladı. 2025-2026 adli yıl açılış töreni İstanbul’da bu yıl Anadolu Adliyesi’nde düzenlendi. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu yıl ki törene katılmazken İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, HSK üyeleri törende yerini aldı. İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ise törene katılmadı.

Ülkede yaşanan hukuksuzluklara, rejimin muhalefeti sindirmeye yönelik operasyonlarına değinilmeyen törende ‘çözüm süreci’ vurguları yapıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yeni adli yılın başlamasına dair mesaj paylaştı. Tunç, yeni adli yılda “Terörsüz Türkiye” sürecini adalet temeli üzerinde başarıya ulaştıracaklarını söyledi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ise adli yıl açılış töreni sırasında yaptığı konuşmada belediye başkanları ve avukatlara yönelik tutuklama tedbirlerini eleştirdi.

Sağkan, "Yargı bağımsızlığını ortadan kaldıran, yargıçları baskı altına alan ya da mahkeme kararlarını uygulamayan bir yaklaşım, yalnızca hukuk devletini değil, demokrasinin varlık nedenini de ortadan kaldırır" dedi.

Sağkan, "Bu kapsamda son dönem örneği olarak belirtecek olursak bazı il ve ilçelerin seçilmiş belediye başkanları hakkında yürütülen soruşturmalardaki hukuka aykırı uygulamalar halk iradesi temsili nedeniyle anayasal demokrasiye de ağır zarar vermektedir. Bu durum demokratik hukuk devleti ilkeleri açısından endişe veren bir tablo ortaya koymaktadır" dedi.

Gazeteciler ve medya kuruluşlarına yönelik cezalara değinen Sağkan, ‘‘Düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında toplumun önemli bir kesimi üzerinde baskı ve kaygı yaratmakta, hukuk güvenliğine olan talep her zamankinden fazla seslendirilmektedir" dedi.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülkenin dört bir tarafında ise barolar Saray yönetiminin hukuksuzluklarına karşı mücadele çağrısında bulundu.

İstanbul Barosu’nda "Adaletin Olmadığı, Savunmanın Susturulmaya Çalışıldığı Adli Yıl, Kara Yıl" başlıklı bir basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasını okuyan İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu; toplumsal hak ihlalleri, seçilmiş temsilcilere müdahaleler, yargı ve savunma hakkına yönelik baskılar gibi birçok başlığa değindi.

“ANAYASA İHLAL EDİLMİŞTİR”

Kaboğlu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bu geçen adli yılda demokratik devlet kuralının ve demokratik toplumun nasıl ihlal edildiğini özellikle seçilmişlerin sabahın erken saatlerinde evlerinden alınmak suretiyle anayasanın başta 19. Maddesi gelmek üzere ilgili maddelerinin aşamalı ve sistematik bir biçimde ihlal edildiğini gördük. Aslında gözaltı, tutuklama, hapse konulması gerekmeyen kişilerin hapse konulduklarını ve halen onlar hakkında iddianame bile hazırlanmadığını gözlemekteyiz. 30 Ekim 2024 günü Esenyurt Belediye Başkanının şafak vaktinde evinden gözaltına alınmasıyla başladı. Ve 19 Mart günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yine aynı şekilde savaş ortamını andıran bir biçimde yüzlerce polisin kuşatması altında gözaltına alındı. Anayasamızın demokratik devlet kuralı aslında yalnızca Ankara’da görev yapan cumhurbaşkanı veya TBMM üyeleri için geçerli bir norm değildir.

“KAMU GÖREVLİLERİNİ HEDEF GÖSTERMEK SUÇTUR”

İstanbul Barosuna açılan davalara da değinen Kaboğlu, avukatların hedef gösterildiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Bu süreçte barolar da hedef alınmıştır. Bu açıdan İstanbul Barosuna yönelik açılan ve sürmekte olan davalar, üyelerimize yönelik verilen kararlar ve tutuklamalar avukatları hedef göstermektedir. Kamu görevlilerini, hakimleri savcıları hedef göstermek suçtur.”

Basın açıklamasının ardından Beyoğlu’nda bulunan baro binasına “Kara Yıl” pankartı asıldı. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından asılan pankartta, “Savunmanın susturulmaya çalışıldığı, adaletin olmadığı Adli Yıl, Kara Yıl” ifadeleri yer aldı.

TOPLUMUN GENİŞ KESİMLERİ HEDEFTE

Ankara Barosu, yeni Adli Yılın başlaması dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Hukuk devleti, ancak bağımsız bir yargı ve özgür bir savunma makamıyla var olabilir. Bugün ise yargının bağımsızlığının zedelendiği, savunmanı sistematik biçimde baskı altına alınmaya çalışıldığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Tutuklama tedbiri bir ceza aracına dönüştürülmüş; yalnız avukatlar değil, gazeteciler, seçilmiş belediye başkanları, demokratik ve Anayasal haklarını kullanan geleceğimiz olan öğrenciler de gözaltına alınıp tutuklanarak keyfi uygulamaların hedefi hâline getirilmiştir.” İfadeleri yer aldı.

EGEMENLERİN YÖNETİM KRİZİ

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, baro yöneticileriyle birlikte Bayraklı Adliyesi önünde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “. Egemenlerin derin bir yönetememe krizi içerisinde olması, bir baskı ve zor politikası ile kendisini göstermektedir. Bugün hiçbir yurttaşın kendisini hukuken emniyette hissetmemesi toplumsal bir olgu olarak çok büyük bir soruna işaret ediyor. Adil, toplum vicdanı zedelemeyen, eşit, özgür kararlar yerine savunma hakkının kısıtlandığı, yurttaşların en temel demokratik, hukuki hak ve özgürlüklerinin sürekli olarak hedefte olduğu bu tablo, yalnızca hukukçuların değil, doğrudan doğruya toplumun özgürlüğünü, eşitliğini ve geleceğini tehdit etmektedir.”

∗∗∗

DAVA PROGRAMI YOĞUN

Yeni adli yılın bugün başlamasıyla birlikte açıklanan takvime göre, eylül ayında görülecek bazı önemli davalar şöyle:

• 2-3-4 Eylül: Beykoz BB - Alaattin Köseler davası.

• 12 Eylül: Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili davalar.

• 15 Eylül: CHP Kurultayı ve Cem Aydın-Akın Gürlek davası.

• 22 Eylül: Özgür Çelik’in 31 Ocak olayları davası.

• 23 Eylül: TÜSİAD davası.

• 26 Eylül: İmamoğlu’nun bilirkişi davası.

Bu davaların yanı sıra, Bahar Aksu, İmamoğlu-Cumhurbaşkanı’na Tazminat ve Ümit Özdağ-Cumhurbaşkanı’na Hakaret gibi dosyalar da bu ay içinde yargının gündeminde yer alacak.

∗∗∗

SORUNLAR DERİNLEŞTİ

Ülkenin birçok bölgesinde de barolar iktidarın hukuksuzluğuna tepki gösterdi. Diyarbakır’da düzenlenen basın açıklamasında konuşan Baro Başkanı Abdulkadir Güleç, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı ve temel hakların güvence altına alınması yönündeki beklentilerin henüz karşılanmadığını, bazı alanlarda sorunların daha da derinleştiğini ifade etti. Güleç, öldürülen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin faillerinin halen ortaya çıkarılmadığını hatırlatarak dosyanın Tahir Elçi’nin meslek yaşamı boyunca mücadelesini verdiği ‘cezasızlık politikasının’ en ağır örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Mardin Barosu önünde yapılan açıklamada konuşan Baro Başkanı Ahmet Duyan ise mücadele çağrısı yaparak her şeye rağmen umutlu olduklarını söyledi. Duyan, “Bizler bağımsız yargıyı, hukukun üstünlüğünü koruma kararlarımızı bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz.” dedi.