Yeni adli yıl yarın başlayacak

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. 2025-2026 adli yılı yarın başlıyor. Kamuoyunda önemli yer tutan sahte diploma skandalına ilişkin dava, Ankara'da 12 Eylül'de görülecek. CHP'nin, 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya, 15 Eylül’de devam edilecek. Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada sanıklar İstanbul'da 2 Ekim'de, Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’deki yangın faciasına ilişkin davadaki sanıklar ise Bolu'da 22 Eylül'de hakim karşısında olacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil süresince, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklu dosyalarına ve acil nitelikteki davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi. Yüksek yargı organları Yargıtay ve Danıştay'da nöbetçi heyetler görev yaptı, acil işler dışındaki dosyalara bakılmadı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.

Adli tatilin sona ermesinin ardından 2025-2026 adli yılı yarın törenle başlayacak. 2025-2026 adli yıl açılış töreni, Yargıtay Başkanlığı'nda yapılacak. Adli yıl açılış töreni saat 10.00'da Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Anıtkabir'deki törenin ardından Yargıtay Başkanlığı'nda saat 14.00'te İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda tören düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için Çin'in Tianjin şehrinde bulunması nedeniyle açılış törenine katılamayacak. Törende, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, “2025-206 Adli Yıl Açılış” konuşmasını yapacak. Törende Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da törende konuşacak. Adli Yıl Açılış Resepsiyonu ise saat 18.00’de Yargıtay Başkanlığı Havuzlu Bahçe’de yapılacak.

ANKARA'DAKİ BAZI ÖNEMLİ DAVALAR

Yeni adli yılın başlamasının ardından, ara verilen davaların görülmesine devam edilecek.

Ankara'da yeni adli yılda görülecek önemli davalar arasında, kamuoyunda önemli yer tutan sahte diploma skandalına ilişkin dava da bulunuyor. Bazı kamu kurumları yöneticilerinin e-imzalarıyla, sahte diploma ve sahte belge skandalına ilişkin haklarında dava açılan 134 sanık ile ilgili dava 12 Eylül'e bırakılmıştı. Haklarında aynı soruşturma nedeniyle dava açılan 65 kişiyle ilgili iddianamenin kabul edilerek dosyaların birleştirilmesiyle bu davadaki sanık sayısı 199 oldu.

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davaya da 15 Eylül’de devam edilecek.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin çatı davadan dosyası ayrılan 39 sanık, 3 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davadan dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılandığı dava, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Ocak’ta görülecek. Son duruşmada, tutuksuz sanık, Eski Ülkü Ocakları yöneticisi avukat Serdar Öktem'in bir sonraki duruşmada SEGBİS'le hazır edilmesine karar verilmişti.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde katledilmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine de 20 Ekim'de devam edilecek.

KARTALKAYA FACİASI DAVASI 22 EYLÜL'DE

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin 32 sanıklı dava da Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Eylül'de görülecek.

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada sanıkların yargılanmasına, 2 Ekim'de, Anadolu 2. Çocuk Mahkemesi'nde devam edilecek.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında açılan dava, 9-10 Eylül tarihlerinde Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan 1 No’lu duruşma salonunda görülecek.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERLE İLGİLİ DAVALAR

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarda yaşamını yitirenlerle ilgili müteahhitler ve kamu görevlilerine açılan davalara yeni adli yılda da devam edilecek. Bu kapsamda devam eden davalar arasında, Adana'da İhsan Bayram, Hasan Alpargün, Sami Bey, Zeray, Mete ve Beluk Apartmanları; Tutar Yapı Sitesi, Osmaniye'de Bilge ve Yonca Siteleri, Gaziantep'te Furkan, Kavak, Gözde, Akar, Güven ve Yunus Kaya Apartmanları; Ayşe-Mehmet Polat ve Pamukkale Siteleri; Yaşam Konutları, Adıyaman'da İsias Otel, Hasoğlu, Arı, Zümrüt ve Akgül Apartmanları; Burak Yapı, Sueda Kent ve Üzümkent Siteleri; Yukarı Şehir Kooperatif Evleri, Malatya'da Kırçuval ve Avşar Otel, Hakimbey Apartmanı ve Güner Sitesi, Kahramanmaraş'ta Ebrar, Saitbey, Manolya, Arıkan, Penta Park, Hamidiye, Çuhadar, Has-el ve Sağlam Evler Siteleri; Ezgi, Fazilet, Özlem Bayraktar, Medine, Gülizar, Sulayıcı ve Seda Apartmanları; Arıkan Otel; Bad-ı Saba Konutları, Hatay'da Rönesans Rezidans; Ebrar, Göçemen 2, Yağmur, Nilüfer, Cemil Çapar, Kule, Arık, Derya, Selim Köse, Zekiye Kırat, Firuz Mutlu, Atilla Eren, Özyurt, Buket, Ilgım, Elit, Kupik, İbrahim Elif ve Parlak Apartmanları; MCG Tower; Rende Esenpark Evleri; Farklı Yaşam Rende ve Fuat Koku Siteleri; Emlakbank Konutları ve Özkan Gold City Blokları davası bulunuyor.