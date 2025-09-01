Yeni adli yılın ilk gününde İstanbul Barosu’ndan protesto

Adli tatil 41 günlük aranın ardından sonlanırken bugün 2025-2026 Adli Yılı başladı. Yeni adli yılın ilk gününde İstanbul Barosu’nda "Adaletin Olmadığı, Savunmanın Susturulmaya Çalışıldığı Adli Yıl, Kara Yıl" başlıklı bir basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasını okuyan İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu; toplumsal hak ihlalleri, seçilmiş temsilcilere müdahaleler, yargı ve savunma hakkına yönelik baskılar gibi birçok başlığa değindi.

Anayasa ihlalleriyle sözüne başlayan Kaboğlu şöyle konuştu: “İstanbul Barosu’nun gündeminde seçimde adalet kavramı da yer almaktadır. Bu çatı kavramdır. Mahkemede adalet, ülkede adalet ve çevrede adalet için öncelikle seçimlerde siyasal iktidarın el değiştirmesi yollarında adaletin gözetilmesi gerekir. Bu başlangıçta Ankara’dan sürekli hukuk devleti söylemiyle İstanbul’da ve Türkiye genelinde yaygınlaşan anayasa ihlalleri arasındaki çelişkiye özellikle vurgu yapmak gerekir. Öyle ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, anayasamızda bu değişmez maddeyle güvence altına alınmıştır. Ancak bunun yanı sıra devletin birçok organı yetkisini anayasadan almayan devlet yetkisi kullanmak suretiyle sürekli yetki gaspına yönelerek aslında anayasanın üstünlüğünü ihlal etmektedir. Böyle oldukça yurttaşların hak ve özgürlükleri insan haklarının sert çekirdeğine kadar sürekli ve sistematik bir biçimde ihlal edilebilmektedir”

“ANAYASA İHLAL EDİLMİŞTİR”

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla başlayan ve devamında 19 Mart sürecini beraberinde getiren belediyelere yönelik operasyonları hatırlatan Kaboğlu, yaşananları demokratik devlet kuralının ihlali olarak değerlendirdi.

Kaboğlu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bu geçen adli yılda demokratik devlet kuralının ve demokratik toplumun nasıl ihlal edildiğini özellikle seçilmişlerin sabahın erken saatlerinde evlerinden alınmak suretiyle anayasanın başta 19. Maddesi gelmek üzere ilgili maddelerinin aşamalı ve sistematik bir biçimde ihlal edildiğini gördük. Aslında gözaltı, tutuklama, hapse konulması gerekmeyen kişilerin hapse konulduklarını ve halen onlar hakkında iddianame bile hazırlanmadığını gözlemekteyiz. 30 Ekim 2024 günü Esenyurt Belediye Başkanının şafak vaktinde evinden gözaltına alınmasıyla başladı. Ve 19 Mart günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yine aynı şekilde savaş ortamını andıran bir biçimde yüzlerce polisin kuşatması altında gözaltına alındı. Anayasamızın demokratik devlet kuralı aslında yalnızca Ankara’da görev yapan cumhurbaşkanı veya TBMM üyeleri için geçerli bir norm değildir. Aynı zamanda bütün Türkiye’ye yayılan belediye başkanlarının, yerel yönetim temsilcilerinin de seçimle belirleniyor olması demokratik devlet kuralında temelini bulmaktadır. Burada yaşananlar demokratik devlet kuralının ihlaliyle sınırlı kalmamış, demokratik toplum kuralı da Anaysa Madde 13 de bu çerçevede ihlal edilmiştir. Çünkü onları destekleyen ve barışçıl toplantılara katılan; Anayasa dışı, hukuk dışı, antidemokratik görevden almalara karşı çıkan yurttaşları özellikle gençleri, üniversite öğrencilerini kitlesel olarak gözaltına almışlar, onları tutuklamışlar ve ters kelepçelerle şafak vakti operasyonlarıyla kamuoyuna teşhirle aslında bütün bu hukuksuz işlemleri protesto eden yurttaşlar sistematik bir biçimde hak ve özgürlüklerinden alı konulmuş ve bunların mağduru olmuştur.”

“KAMU GÖREVLİLERİNİ HEDEF GÖSTERMEK SUÇTUR”

İstanbul Barosuna açılan davalara da değinen Kaboğlu, avukatların hedef gösterildiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Bu süreçte barolar da hedef alınmıştır. Özellikle savunma hakkına yönelik operasyonların hedefinde İstanbul Barosu yer almıştır. İstanbul Barosu belediyelere yönelik operasyonlarla paralel olarak 22 Aralık 2024 gününden bu yana süregelen, kurumsal olarak hem yönetim açısından hem de yönetim kurulu üyemizin özgürlüğünden alıkonulmasına ve 127 hapiste kalmasına kadar bu operasyonlar sürmüştür. Burada aslında avukatlara yönelik operasyonlar yalnızca İstanbul Barosu yönetimine değil hapishanede bulunan birçok meslektaşımıza yönelik de kendini göstermektedir. Bu açıdan İstanbul Barosuna yönelik açılan ve sürmekte olan davalar, üyelerimize yönelik verilen kararlar ve tutuklamalar avukatları hedef göstermektedir. Kamu görevlilerini, hakimleri savcıları hedef göstermek suçtur.”

Basın açıklamasının ardından Beyoğlu’nda bulunan baro binasına “Kara Yıl” pankartı asıldı. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından asılan pankartta, “Savunmanın susturulmaya çalışıldığı, adaletin olmadığı Adli Yıl, Kara Yıl” ifadeleri yer aldı.

Pankartın altında sıralanan maddelerde, avukatların mesleklerini icra ederken karşı karşıya kaldıkları baskı ve saldırılar şöyle ifade edildi:

Geçinemiyoruz!

İtibarsızlaştırılıyoruz!

Sömürülüyoruz!

Engelleniyoruz!

Saldırıya uğruyoruz!

Hedef gösteriliyoruz

Tacize uğruyoruz!

Tehdit ediliyoruz

Gözaltına alınıyoruz!

Yargılanıyoruz!

Tutuklanıyoruz!

Öldürülüyoruz!

Öte yandan İstanbul Barosu 3 Eylül’de, yapılaşmaya açılan Sazlıdere Su Havzası için Arnavutköy’de basın açıklaması gerçekleştirecek. 5 Eylül’de ise Toplumsal Adalet ve Savunma başlıklı bir panel düzenlenecek.