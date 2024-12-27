Yeni adresi Suudi Arabistan: Fatih Terim'in anlaştığı takım resmen açıklandı

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Al Shabab'ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor" denildi.

Paylaşımda yer alan yapay zeka destekli videoda, teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası soyunma odasında bulunan oyunculara Fatih Terim'in "Bunun için zaman yok. Videoyu bitirin ve şimdi işimize dönelim" ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN RİYAD'A GİTMESİ BEKLENİYOR

Terim'in bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.

Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.