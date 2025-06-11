Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say'dan Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından arka arkaya rezil paylaşımlar

Daha önce "Ferdi Zeyrek çarpıldı" şeklinde başlık atan Yeni Akit'in, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından cenaze gününde yaptığı paylaşımlar büyük tepki topladı.

Yeni Akit haber Müdürü Zekeriya Say, sosyal medya hesabından elektrik akımı görseli yer alan profil fotoğrafı paylaştı. Say, tepkilerin ardından kısa süre sonra paylaşımı sildi.

Başkan Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ağır yaralandığına dair haberi "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı" şeklinde duyurmasının ardından tepki çeken Yeni Akit'in haber müdürü Zekeriya Say'ın "yeni profil fotoğrafım" sözleriyle paylaştığı görsele tepki yağdı.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ: "TAMAM KABUL EDİYORUM..."

Kısa süre sonra paylaşımını silen Say, "Tamam kabul ediyorum.. Yapay zekanın hazırladığı resim zamansız. O yüzden sildim" şeklinde açıklama yaptı. Ancak yurttaşlar Say'ın çirkin paylaşımıyla ilgili tepkilerini sürdürdü.

ÇİRKİN PAYLAŞIMINI KARİKATÜRLE SÜRDÜRDÜ, SONRASINDA ALEVİLERİ DE HEDEF ALDI

Say'ın sosyal medyadaki çirkin paylaşımları bununla sınırla kalmadı. Yarınki karikatürümüz şeklinde paylaştığı görsel de halkın tepkisine neden oldu.

Say, kendisini eleştiren bir yurttaşın isminin "Ali Ekber" olmasına atıfla Alevileri de hedef aldı.

AKİT'İN ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROTESTOYA KATILAN GENÇLERLE ALAY ETTİ

Ferdi Zeyrek'le ilgili "çarpıldı" başlığı nedeniyle bugün bir grup genç Yeni Akit'i protesto etmek için bina önünde toplandı. Zekeriya Say adlı şahıs, gençleri de hedef alan paylaşımda bulundu.

"FERDİ ZEYREK ÇARPILDI" BAŞLIĞINI YENİ AKİT'İN ÖNÜNDE PROTESTO EDEN GENÇLER "BU BİR PAÇAVRADIR" DEMİŞTİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirdiği kazayı “Çarpıldı” diye haberleştiren Yeni Akit gazetesi protesto edildi. Akit Medya Grubu önünde yapılan açıklamada, “Bu bir gazete değildir, bu bir televizyon kanalı değildir; bu bir paçavradır. Gazetecilikle hiçbir ilgisi kalmamış, halkı bilgilendirmek yerine zehirleyen bir propaganda aracıdır” denilmişti.