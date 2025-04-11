Yeni Akit insanlık sınavını yine geçemedi

Gerici Yeni Akit gazetesi, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde tahliye edilen ve tedavisi başlayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı bir kez daha hedef gösterdi.

Bugünkü manşetinde Polat için "İçeride ölüyordu dışarıda gülüyor" ifadesini kullanan yandaş Yeni Akit, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Polat'a yaptığı ziyaret için ise "Özel'i kapıda karşılayan Polat 'turp' gibi görünüyordu" dedi.

MAHİR POLAT'I DEFALARCA HEDEF ALDILAR

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan, tutuklanmadan önce iki hafta önce anjiyo olan ve kalp damarlarına 6 adet stent takılan Mahir Polat'ı daha önce de hedef gösteren gerici Yeni Akit, "Darbecisinden hırsızına hep aynı taktik! Dışarıda turplar içeride hastalar" başlığını kullandığı 'haber'de Polat'ın ilaçlarını 'bilerek almadığını' öne sürmüştü.

Daha önce Gezi davası tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın doğum gününde babasına gönderdiği mektubu hedef alan yazar Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu Polat için "Mahir Polat isimli, cezaevine girince birdenbire tansiyon hastası olduğunu hatırlayan adam" demişti.

Aynı gazete, Mahir Polat'ın araba kullanmasını ise "Ölüm döşeğinde denmişti, ama sağlığı yerinde!" başlığıyla servis etmişti.

MAHİR POLAT'IN SAĞLIK DURUMU

Mahir Polat, 19 Mart'ta İBB'ye yönelik 'kent uzlaşısı' soruşturmasında kapsamında gözaltına alınmışt ve 23 Mart'ta tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti.

Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Polat, 8 Nisan'da sabah saatlerinde sağlık durumunun değerlendirilmesi için cezaevinden İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş, burada muayenesi yapıldıktan sonra yeniden cezaevine götürülmüştü.

Adli Tıp 11. İhtisas Kurulu tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Polat'ın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesine sevk edilerek, 24 saatlik tansiyon holter ve ritim holter testleri, rutin biyokimya, tiroid fonksiyon testleri, hemogram, 24 saatlik idrarda protein değeri ve kreatin klirensini içerir tetkik sonuçları, boyun ve batın ultrasonografi (USG) tetkiki yapılarak sonuçlarının gönderilmesi yönünde görüş bildirilmişti.

Yazıda, kurulda muayenesi yapılan Polat'ın, yeniden muayene işlemi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine gerek olmadığı belirtilmişti.

Polat çarşamba akşamı sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilere ev hapsine alınmıştı.