Yeni Akit'ten skandal 'Ferdi Zeyrek' paylaşımı: Tepki yağdı

Manisa'da evinde elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastaneye kaldırıldı.

Zeyrek'in Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenilirken iktidara yakınlığıyla bilinen gerici Yeni Akit, haberi “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı” başlığı ile servis etti.

Söz konusu haber ver paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Sosyal medya kullanıcıları, Yeni Akit’in paylaşımını sosyal medyadan yorum yağmuruna tuttu.

"SİZLER İNSAN DEĞİLSİNİZ"

Yeni Akit'e yönelik tepkilerden bazıları şu şekilde:

"• Böyle bir günde böyle bir olayda bile kötülük yapacak kadar iğrençsiniz

• Sizler insan değilsiniz.

• Gerçekten bu kadar kötü ve insanlıktan nasibini almadan yaşamayı nasıl başarıyosunuz? Ben sizin yerinizde olsam utancımdan uyuyamazdım. Ne kadar iğrenç ve adi olduğunuzu bilerek uyuyamayın! İnsan demoları…

• Benim aklım nefretin, kötülüğün bu seviyesini almıyor artık. Cidden merak ediyorum, neden böylesiniz?

• Bu haber mi şimdi? Habercilik mi bu ?

• Pencereniz kirliydi, gördüğünüz her insana çamur attınız... Ve insanlığınızı kaybettiniz..

• Yazıklar olsun ,sizin haberciliğinize. Dalga geçer gibi bir başlık hiç hoş değil."