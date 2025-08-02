Yeni anayasaya kapılar kapalı

Politika Servisi

Siyasetin yukarısında çözüm süreci tartışmaları sürerken, gündem Meclis’te kurulacak komisyona kilitlenmiş durumda. Komisyona kimlerin katılacağı, komisyonun nasıl çalışacağı gibi teknik meseleler ise içerikten öte bir şekilde odak noktası yapılmış vaziyette.

Özellikle muhalefetin tavrının ne olacağı, komisyona girip girmeyeceği günlerce tartışıldı. Son olarak ise Meclis’te kurulacak komisyon ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon üyelerini 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11:00’de, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıya davet etti. Kurtulmuş, iktidarın “Terörsüz Türkiye” söylemiyle başlattığı yeni sürece ilişkin TBMM’de kurulacak komisyona üye veren ve sürece katkı sağlayan siyasi parti liderleri ve temsilcilerine teşekkür etti.

Dün basın mensuplarına konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise komisyona ilişkin “Bir uzlaşı zemini arıyoruz. Anayasa tartışması içerisinde yokuz” dedi.

Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecinde alınan grev kararlarının "milli güvenlik" gerekçesiyle ertelenmesine de sert tepki gösteren Özel, bu durumu "tam bir diktatörlük davranışı" olarak tanımladı. İşçilere verilen zam sözlerinin tutulmadığını belirten Özel, "Sözünden dönenle masada oturmak yerine esas muhatap Erdoğan'dır. Zammı vermeyen de odur. Türk-İş'in 500 yerde eylem yapma kararı değerlidir. Sözlerinin arkasındalarsa sonuna kadar arkalarındayız. Biz hak arayanın arkasındayız, bu milletin hakkını yiyenin karşısındayız. Zam verilmiyorsa sebebi Erdoğan’dır " şeklinde konuştu.

ERDOĞAN’IN AHTAPOTU

Özel, Kahramankazan esnafı ziyareti sırasında bir oyuncak mağazasından ahtapot alan Özel, “Esnaf siftah yapsın diye ahtapot aldık. Tayyip Erdoğan’ın ahtapotu bu. İki kere söyledi, sonra anlattı bana, ahtapotun kolları nasıl TÜRGEV’e uzanıyor, nasıl Kıbrıs’taki yolsuzluğa uzanıyor, 17-25 Aralık’ta ‘babacım babacım’ ne yapmış, o günden beri ahtapot demiyor biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de aralarında olduğu isimler hakkında düzenlenen iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, dosyaya esas numarası verirken, duruşma tarihine ve tutuklu sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin kararın önümüzdeki hafta açıklanacağını öğrenildi.

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5 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Komisyon tartışmalarının yanı sıra rejimin muhalefete yönelik saldırıları da sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen operasyonun yeni dalgasında İSFALT ve İETT’den 'alınan ihalelere fesat karıştırıldığı' iddiasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 25 kişiden 9’u tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 5 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan 16 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Serbest bırakılan isimler arasında İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Levent Tunca, İETT Mali Hizmetler Daire Başkanı Şeyhmus Oral bulunuyor. İSFALT Eski Genel Müdürü Burak Sırali, İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal, İSFALT Avrupa Yakası Uygulama Müdürü Sencer Hacıoğlu ise tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edilen isimler arasında yer alıyor.