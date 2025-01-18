Yeni anlaşma imzalanacak

Haber Merkezi

Cihatçı HTŞ'nin yönetime geldiği Suriye'de vergi düzenlemesine gidilmesi, Türkiye'den yapılan ihracatı olumsuz etkiledi. İhracatçılar, "yeniden inşa" için sıraya girdi ancak Suriye, Türkiye'den gelen mallardaki vergi oranını yüzde 300 artırdı. Sınır kapılarında ihraç mallarını taşıyan TIR'lar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. İhracatçıların tepkisi üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, "Suriye Yeni Yönetimi 11.01.2025 tarihinde ülke genelindeki tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçmiştir. Yürürlüğe konulan bu vergi sistemi Suriye’nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulanmaktadır" denildi.

Suriye tarafıyla gümrük vergileri konusunda görüşmeler yapıldığı aktarılan Bakanlık açıklamasında, "Ülkemiz, Suriye’de yeniden ekonomik kalkınma sürecinin hayata geçirilmesi, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu ürünlere uygun koşullarda erişimin sağlanması ve Suriye’nin yeniden inşa faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkeye ulaştırılması konularında ortak çalışmalar yürütmektedir. Görüşmelerin devamı olarak, önümüzdeki hafta bir yüz yüze toplantı yapılması planlanmıştır" denildi. Tarafların, kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması üzerinde çalışacağı ifade edildi.