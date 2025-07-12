Yeni araçlar bulmak şart

Politika Servisi

19 Mart operasyonlarının ardından Saraçhane’de başlayan kitlesel protestolar mitinglerle devam etti. Maltepe’den Yozgat’a, Konya’dan İzmir’e, Bayburt’tan Sancaktepe’ye dek hafta içi İstanbul’un bir ilçesinde, hafta sonu ise bir Anadolu kentinde düzenlenen mitinglerin 33.’sü önceki akşam Adana’da gerçekleşti.

Adana’da yüzbinler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklanmasını protesto Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya geldi. Özgür Özel de konuşma gerçekleştirdi. Meydandaki coşku ve kitlesellik dikkat çekti.

İktidarın muhalefeti sürekli savunmaya çeken operasyonları durmaksızın devam ederken CHP de bugüne dek gerçekleştirdiği onlarca miting ve setlik dozajı artan söylemlerle rejimin baskılarına yanıt üretmeye çalıştı. Tabandaki öfkenin konsolide edilmesi, yargı sopasıyla artan hukuksuzlukların ifşası ve kalabalıkların coşkusu muhalefete moral üstünlüğü sağladı. Ancak rejim, operasyonları günlük hayatın bir parçası haline getirmeye çalışırken muhalefetin buna karşı argümanın da yalnızca mitinglerle sınırlı kalması riskler taşıyor.

BİLDİĞİMİZ ANLAMDA SEÇİM OLMAYABİLİR

“Muhalefetin çıkmazdan kurtulabilmesi için öfkeyi, yoksul ve emekçi kesimlere yayması gerekiyor” diyen Prof. Dr. Cangül Örnek, “Ancak bunun önünde bir dizi engel bulunuyor. Asgari ücret kampanyasının duyurulmasının ardından parti içinde çeşitli tartışmalar yaşandı ve kampanya etkin bir şekilde örgütlenemedi. Ardından hızlı bir şekilde çeşitli operasyonlar devreye girdi. Muhalefetin, soğukkanlı bir yol haritası çizmesi oldukça güç. Bunun dışında, mevcut durumda başka bir çözüm yolu gözükmüyor” değerlendirmesini yaptı.

“Mitingler yerel ölçekte etkili oldu” diye konuşan Örnek, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Ülkenin genel havasını değiştirmese de, özellikle bağımsız veya kararsız seçmen kitlesini çekebildi. Özellikle yoksul, emekçi ve köylü yurttaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde mitinglerin devam etmesi büyük önem taşıyor. Operasyonlar sürecek gibi görünüyor. Her operasyon söylemin biraz daha sertleşmesine yol açıyor ancak bu şekilde seçime kadar devam edilemez. Çünkü Türkiye'de seçim bildiğimiz anlamda seçim olmayabilir. Daha etkili, operasyonları kesmese bile iktidar kanadında çalkantı yaratacak eylemler üzerinde düşünmeleri şart.”

Prof. Dr. Cangül Örnek

Gazeteci Kemal Can ise “Bir tür denge hali, dayanıklılık rekabeti ya da kim geri adım atacak sorusu var” dedi. “İktidar, geçmiş deneyimlerinden hareketle, muhalefetin sonunda pes edeceğini düşünüyordu. Ancak öyle olmadı. Muhalefet geri adım atmadı ve toplumsal muhalefet direnmeye devam ediyor. Kurumsal siyaset, özellikle Özgür Özel’in öncülüğünde, dinamik olarak sürdü” ifadelerini kullanan Can, “İktidar, baskı dozunu artırmak zorunda kaldı. Diğer yandan, muhalefet kamuoyunda potansiyel bir umut kaynağı haline geldi. Ancak toplumsal muhalefetin durumu değiştirme çabası, seçime zorlamak ve bu baskıyı kalıcı hale getirme zorluğu taşıyor. Miting serileri, kararlılığı göstermek açısından etkili bir araç olsa da, bu baskıyı artırmak için yeterli olmuyor. Toplumsal muhalefetin iktidara karşı farklı alanlarda baskıyı artıracak eylemlere ihtiyacı olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Kemal Can

Gazeteci

BOYKOT YARATICI BİR EYLEMSELLİKTİ

Can değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Saraçhane eylemlerinde yapılan boykotlar yaratıcı bir deneyimdi ve iyi bir örnek oluşturuyor. Ancak bunun ötesinde, daha yenilikçi yöntemler bulmak gerekiyor. Meclis aritmetiği, erken seçimi gündeme getirecek bir zemin hazırlamıyor. Sokakta etkili bir halk hareketi oluşturulması gerekiyor. Muhalefetin gösterdiği bu dayanıklılık, iktidarı da baskı altına almaya başladı. Ancak iktidarın operasyonları, beklediği etkiyi henüz yaratabilmiş değil. Bu sürecin bir iki yıl daha sürmesi ise pek olası görünmüyor. Ana muhalefet, bu direnişi başka temalarla zenginleştirerek, ekonomik temalar; asgari ücret, yoksullaşma, adaletsizlik gibi önemli konularda daha güçlü bir etki yaratmak zorunda.”