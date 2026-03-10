Yeni araştırma: Doğadaki virüsler gelecekte pandemilere yol açabilir

Covid-19 pandemisi modern tarihin en büyük küresel krizlerinden biri oldu. 2019’un sonunda ortaya çıkan yeni bir virüs kısa sürede dünyaya yayıldı. 25 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtı ve küresel ekonomiye trilyonlarca dolar zarar verdi.

Ancak yeni bir araştırmaya göre Covid-19 aslında salgınlar açısından olağan dışı değil, aksine doğada sık görülen bir sürecin sonucu.

New York Times'ta yer alan habere göre ABD’deki California Üniversitesi San Diego’dan virolog Joel Wertheim ve ekibi, son on yıllarda yaşanan yedi büyük viral salgını karşılaştırdı. Araştırmanın sonuçları bilim dergisi Cell’de yayımlandı.

VİRÜSLER ÇOĞU ZAMAN HAYVANLARDAN GELİYOR

Araştırmada Covid-19, Ebola ve grip gibi salgınların genetik geçmişi incelendi. Bilim insanları virüslerin genlerindeki mutasyonları takip ederek salgın öncesi ve sonrası evrim süreçlerini analiz etti. Sonuçlar ilginç bir tablo ortaya koydu.

Araştırmaya göre incelenen salgınların neredeyse tamamında virüsler salgın başlamadan önce alışılmadık genetik değişimler geçirmemişti.

Bunun yerine virüsler uzun süre hayvanlar arasında dolaşmış, ardından tesadüfi bir şekilde insanlara bulaşma yeteneği kazanmıştı.

Wertheim bu durumu şöyle özetliyor: “Bunu tekrar tekrar görüyoruz. Virüsler çoğu zaman doğada normal evrim süreçleriyle dolaşıyor ve bir noktada şans eseri insanlara sıçrıyor.”

2009 DOMUZ GRİBİ ÖRNEĞİ

Araştırmacılar özellikle 2009 domuz gribi pandemisini ayrıntılı biçimde analiz etti.

Bu virüs:

Kuzey Amerika’da ortaya çıktı

Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birine bulaştı

230 bin kişinin ölümüne yol açtı

Genetik analizler virüsün domuzlardan geldiğini gösterdi.

Domuzlarda dolaşan grip virüsleri sürekli mutasyon geçiriyor. Bazı mutasyonlar virüsün yayılmasını zorlaştırırken bazıları avantaj sağlayabiliyor.

Araştırmaya göre 2009’da insanlara geçen virüs, en az 10 yıl önce ayrı bir evrim dalı oluşturmuştu ve insanlara bulaşana kadar tamamen sıradan bir evrim süreci izliyordu.

Ancak virüs insanlara geçtikten sonra hızlı biçimde değişmeye başladı ve insanlar arasında daha etkili yayılacak şekilde adapte oldu.

EBOLA VE MPOX’TA DA AYNI MODEL

Bilim insanları aynı analizi başka salgınlarda da yaptı. Bunlar arasında: 2013 Batı Afrika Ebola salgını 2022 mpox salgını da bulunuyor.

Her iki vakada da virüslerin insanlara sıçramadan önce olağan dışı bir evrim geçirmediği, ancak insanlara bulaştıktan sonra hızla değiştiği görüldü.

Wertheim bu noktayı şöyle açıklıyor: “Virüs insanlara geçtiği anda her şey değişiyor. Artık yeni bir evrim sahasına giriyor.”

TEK İSTİSNA: 1977 “RUS GRİBİ”

Araştırmada dikkat çeken tek istisna 1977’de ortaya çıkan Rus gribi oldu. Bu salgın ilk olarak Sovyetler Birliği’nde tespit edilmişti. Ancak bilim insanları virüsün genetik yapısına baktıklarında şaşırtıcı bir durumla karşılaştı.

Virüs, domuzlardan ya da kuşlardan gelmiyordu. 1950’lerde dolaşan grip virüslerine neredeyse birebir benziyordu. Bu durum bazı bilim insanlarını farklı bir ihtimal üzerinde düşünmeye yöneltti.

COVID-19 LABORATUVARDAN MI ÇIKTI?

Araştırma aynı zamanda Covid-19’un kökenine ilişkin tartışmalara da yeni veriler ekliyor.

Araştırmacılar SARS-CoV-2 virüsünün genetik geçmişini analiz ettiğinde laboratuvar kökenine işaret eden bir mutasyon modeli bulamadı.

Virüsün mutasyonları: Yarasalarda dolaşan diğer koronavirüslerle aynı evrimsel modele sahipti. İnsanlara geçtikten sonra hızla değişmeye başladı. Bu durum araştırmacılara göre virüsün doğal bir zoonotik sıçrama sonucu ortaya çıktığını destekliyor.

WHO DA AYNI GÖRÜŞTE

Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid’in kökenini araştıran uzman grubu da geçtiğimiz ay benzer bir sonuca vardı. Rapora göre virüs büyük olasılıkla: Yarasalarda ortaya çıktı, başka bir hayvana geçti ardından Wuhan’daki bir pazarda insanlara bulaştı.

Uzmanlar şu değerlendirmeyi yaptı: “Hakemli bilimsel çalışmaların büyük bölümü bu hipotezi destekliyor.”

YENİ PANDEMİLER OLABİLİR

Araştırmanın belki de en çarpıcı sonucu ise şu: Virüslerin insanlara bulaşabilmesi için çoğu zaman özel bir evrim sürecine ihtiyaç duymadığı görülüyor.

Yani doğada dolaşan birçok virüs her an insanlara sıçrayabilecek potansiyele sahip. Wertheim bu konuda uyarıyor:

“Bilmediğimiz virüsler en büyük risk. Doğada dolaşıyorlar ve pandemiye dönüşmeye hazır durumdalar.”