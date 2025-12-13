Yeni aşama barış yasası

Politika Servisi

Barış süreci kapsamında DEM Parti İmralı heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Meclis’te yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pervin Buldan, yeni bir aşamaya geçilmesi ve artık yasal adımların atılması gerektiğini söyledi. Buldan, yasal düzenlemeye ilişkin ‘barış yasası’ ifadesini kullanılırken Bahçeli ise "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade etti, her cümlesine imzamı atıyorum" dedi.

EKOL TV’ye konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da benzer bir çağrı yaparak, “Son aşamaya geldik. Dinlemeler yapıldı. Örgüt de zaten 5-6 adım atarak mevcut çağrıya nasıl yaklaştığını ortaya koydu. Şu anda yapılacak tek şey, partilerin raporlarını toplayıp gerçekten kapsayıcı, onurlu bir dönüşü sağlayan ve bir daha silahın, çatışmanın olmayacağı bir sürecin altyapısını oluşturacak yasaların çıkmasını sağlamak. Yani onurlu bir dönüş sağlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan partiler sürece dair hazırladığı raporları komisyona sunmaya başladı. Medyada yer alan haberlere göre AKP’nin Erdoğan’a sunduktan sonra Meclis’e teslim etmesi beklenen raporda, üç kritik eşiğe dikkat çekildi. Raporda, sürecin kesintisiz ilerlemesi için Kandil’in etkisiz hale getirilmesi, 10 Mart Mutabakatı uyulması ve Suriye’de herhangi bir yapının oluşturulması başlıkları dikkat çekti. MHP’nin sunduğu 120 sayfalık rapora ilişkin ise Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “İnfaz düzenlemesi mutlaka yapılacak. Ceza indirimini af gibi algılamayın” diye konuştu.

Bugüne kadar DEM, MHP, DSP, ve EMEP raporlarını Meclis başkanlığına teslim ederken CHP, Yeni Yol ve Refah Partisi’nin pazartesi günü sunması bekleniyor.

YETERLİ İLETİŞİM KURMUYOR

DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ziyareti öncesi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreçle ilgili “yeterli iletişim kurmadığını” belirterek daha güçlü bir bilgilendirme çağrısında bulundu.

∗∗∗

MSB’DEN TEPKİ: MUTABAKATA UYUN

DEM Parti cephesinden yeni bir aşamaya geçildiği ifade edilirken Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) 10 Mart Mutabakatı’nın gereği Suriye ordusuna entegre olmamasına tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, PKK’nin bir uzantısı olarak tanımladıkları DSG’nin 10 Mart Mutabakatı’na aykırı davrandığını ileri sürüldü. Bakanlığa göre DSG’nin Suriye ordusuna katılmama yönündeki tutumunu sürdürüyor.

Son günlerde TSK’nın Suriye’deki görüntüleri üzerinden yeni bir operasyon hazırlığı yapıldığı yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Bakanlık bu haberleri net bir dille yalanladı: “Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir. Asıl takip edilmesi gereken, TSK’nın rutin hareketliliği değil; terör örgütü SDG’nin durumu ve Suriye ordusunun faaliyetleridir.”