Yeni asgari ücret çalışanın cebine girmeden açlık sınırının altına geriledi!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ocak ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 22 bin 131 TL, yoksulluk sınırını 72 bin 88 TL olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ocak 2025 sonuçları açıklandı.

Hesaplamalara göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 22 bin 131,06 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani yoksulluk sınırı ise 72 bin 88,14 TL’ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 28 bin 756,29 TL oldu.

Grafik: TÜRK-İŞ (Harcama tutarları, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilir)

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim ise Ocak 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşti:

• Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,97 oranında gerçekleşti.

• On iki aylık değişim oranı yüzde 47,06 oldu.

• Yıllık ortalama artış ise yüzde 60,30 olarak gerçekleşti.