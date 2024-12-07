Yeni asgari ücret için yüzde 35 seçeneği masada

Milyonlarca çalışan 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti bekliyor. Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak. Komisyon, aralık ayında dört kez bir araya gelecek.

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişilik ekip, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

Kritik toplantıua günler kala asgari ücrete yüzde 21'den başlayan ve yüzde 50'ye varan birçok oranda zam senaryosu konuşuluyor.

HÜKÜMETTEN "DENGE" MESAJI

AKP'den asgari ücret zammı için gelen "denge" vurgusu hedeflenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon ortalamasının alınacağı beklentisini düşündürdü.

Hedeflenen enflasyon yüzde 21 olarak açıklanırken, gerçekleşen enflasyonun ise Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde 44 hedefinin üzerinde olması öngörülüyor.

Aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa, yılsonu enflasyonunun yüzde 45.70, yüzde 2.5 olursa yüzde 46.40 ve yüzde 3 çıkarsa yüzde 47.20 olarak gerçekleşeceği hesaplanıyor.

YÜZDE 35 FORMÜLÜ MASADA

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre uzmanlar, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalaması alınırsa asgari ücrete yapılacak zam oranının yüzde 33.35, 33.7 veya 34.1 oranlarından biri olabileceğini, rakamın da yukarı yuvarlanarak yüzde 35 seviyesine çıkarılabileceğini öngörüyor.

Yüzde 35 oranında zam yapılırsa asgari ücret 22 bin 952 TL olacak.