Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretin ortalama ücrete dönüştüğü Türkiye'de sefaletin dayatıldığı milyonlarca çalışan, 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için bekleyişini dürdürüyor.

Asgari ücret zammında enflasyon verileri kritik bir öneme sahip olacak. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 41,5 olarak hedeflendi.

ekonomim.com'da yer alan habere göre, temmuz ayında ara zam almayan işçi kesiminin minimum zam beklentisi yüzde 40.

Ancak asgari ücret zammı için şimdiden farklı senaryolar konuşulmaya başlandı. Bazı ekonomistler zammın enflasyonu tetikleyeceği için daha düşük tutulacağını öngörüyor. Uluslararası kuruluşlardan da asgari ücret zammıyla ilgili tahminler geliyor.

ALMA BANKADAN KORKUTAN SENARYO

Alman Deutche Bank, geçtiğimiz günlerde milyonları endişelendiren bir tahminde bulunmuştu. Alman banka yeni yılda asgari ücretin yüzde 25-30 arasında artmasını beklediklerini duyurdu. Ekonomistlerden de bu yönde tahminler geldi.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ancak bu orandan farklı rakamlar da konuşuluyor. Asgari ücret zammının yüzde 35-40 aralığında olacağına yönelik tahminler de var. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak?

İşte asgari ücret tahminleri ve zamlı rakamlar:

• Yüzde 25: 21 bin 252 lira

• Yüzde 30: 22 bin 102 lira

• Yüzde 35: 22 bin 952 lira

• Yüzde 40: 23 bin 802 lira

• Yüzde 45: 24 bin 652 lira

• Yüzde 50: 25 bin 503 lira