Yeni asgari ücretle sil baştan: İşçi ve esnaf bundan nasıl etkilenecek?

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 27 zamla net 28 bin 75 TL olarak belirlendi.

Yeni asgari ücret, milyonlarca çalışanın gelirini ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini doğrudan etkileyecek.

Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, rapor parası, stajyer ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, GSS primi, BES kesintisi ile isteğe bağlı sigorta ödemeleri de yeniden hesaplandı.

KALEM KALEM DEĞİŞİMLER

Asgari ücretteki artışla birlikte değişiklikler şöyle oldu:

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 33 bin 29,59 TL

En düşük işsizlik maaşı 13 bin 123,22 TL 2026 yılı en yüksek işsizlik maaşı 26 bin 221,04 TL

Aylık GSS primi 1.981,78 TL yıllık GSS primi 23 bin 781,30 TL

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 10 bin 568,55 TL

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi 79 bin 264,24 TL

En düşük Bağ-Kur primi 9 bin 825,47 TL

BES kesintisi 990,79 TL

Ev hizmetlerinde çalışanların aylık primleri 10 bin 733,68 TL

Günlük en düşük borçlanma tutarı 352,07 TL 2026 yılı aylık en düşük borçlanma tutarı 10 bin 567,19 TL 2026 yılı günlük en yüksek borçlanma tutarı 2 bin 641,81 TL 2026 yılı aylık en yüksek borçlanma tutarı 79 bin 261,39 TL

Stajyer maaşı 8 bin 421,82 TL