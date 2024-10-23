Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, FETÖ operasyonunda gözaltına alındı

Fethullahçı çeteye yönelik İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında geçtiğimiz günlerde ABD’de ölen Fethullah Gülen’i sosyal medya mecralarında övücü paylaşımlar yapan kişiler de bulunuyor.

Aralarında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.

Örgüte ait evlerde kalan ve toplantılarına katılan, gizli haberleşme programı Bylock yazışmaları saptanan ve güncel yapılanma içerisinde yer aldıkları öne sürülen 13 şüpheli Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya platformları üzerinden 'terör örgütü propagandası' yaptığı tespit edilen 4 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, bu sabah İstanbul, Bursa ve Manisa’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.