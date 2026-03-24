Yeni AYM Başkanvekili İrfan Fidan görevine başladı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bugün devir teslim töreni düzenlendi.

AYM üyeliği görev süresi dün dolan Hasan Tahsin Gökcan'ın 2019 yılından bu yana yürüttüğü başkanvekilliğine, Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda İrfan Fidan seçilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nde bu kapsamda devir teslim ve veda töreni düzenlendi.

Hasan Tahsin Gökcan'ın Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal hafızasında derin ve anlamlı izler bıraktığını vurgulayan AYM Başkanı Kadir Özkaya, "Sayın Gökcan, ceza hukuku alanındaki birikimiyle yalnızca teorik düzlemde değil, uygulamanın en zorlu sahalarında da iz bırakmış seçkin bir hukukçudur. Kaleme aldığı eserler ve ortaya koyduğu düşünsel çerçeve, ceza hukuku alanında çalışan pek çok hukukçu için yol gösterici olmuştur. Bugün kendisini uğurlarken biliyoruz ki geride bıraktığı eserler yalnızca üstlendiği görevler ya da yazdığı yazılarla sınırlı değildir. O, meslek hayatı boyunca hukukun vakarını, adaletin inceliğini ve yargı mensubuna yakışır sorumluluk bilincini temsil etmiştir" diye konuştu.

Hasan Tahsin Gökcan ise konuşmasında, adalet hizmetinin, devletin kamusal faaliyetleri içerisinde özel bir yeri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Adaletin tesisi, ülkede huzurun, halkı bir arada tutmanın, birliğin ve bütünlüğün ön şartı gibidir. Bu nedenle adaletin gerçekleştirilmesi görevi, hakimlere verilen kutsal bir görevdir. Mahkememize verilen anayasal adalet görevi ise adalet hizmetinin tüm hukuk sistemi boyutuyla ve ülke düzeyinde teminiyle ilgilidir. Başladığım tarihten bugüne, birlikte çalıştığımız çok değerli başkan ve üyelerimizle bu görevi layıkıyla yerine getirme gayreti içerisinde olduk. Mahkememizin devlet kurumları içerisindeki saygın yerini koruması da bu üstün çabaların sayesindedir."

Konuşmaların ardından Gökcan, başkanvekilliği görevini İrfan Fidan'a devretti. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi'ne katkılarından dolayı Hasan Tahsin Gökcan'a teşekkür ederek kendisine başarılar diledi.

Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Fidan; Selam Tevhid soruşturması, MİT TIR’larının durdurulması, Can Dündar–Erdem Gül davası ile Gezi Direnişi ve Osman Kavala dosyası gibi kamuoyunda tartışma yaratan soruşturmalarda görev almıştı.