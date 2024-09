Yeni başlayanlar ve izlemeye devam edenler için Kızılcık Şerbeti: Karakterler ve özellikleri

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Her bölümüyle tartışmaları da beraberinde getiren Kızılcık Şerbeti dizisini yeni sezonda izlemeye başlayacaklar ve izlemeye devam edecekler için Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan karakterler ve karakterlerin sahip oldukları özellikleri sizler için derledik!

KIZILCIK ŞERBETİ KARAKTERLER VE ÖZELLİKLERİ

Kızılcık Şerbeti dizisinde karakterler iki aile etrafında kümeleniyor. Arslan ve Ünal aileleri arasındaki farklılıklara odaklanan dizi üçüncü sezonuyla 13 Eylül Cuma günü tekrar izleyicisiyle Show TV ekranlarında buluşacak.

FATİH'İN AİLE ÜYELERİ KİMLER?

Abdullah Ünal, Pembe Ünal, Ömer Ünal, Fatih Ünal, Mustafa Ünal, Nilay Ünal (Mustafa'nın eşi) Nursema Ünal, Görkem Ünal (Fatih'in Eşi).

ÜNAL AİLESİ KARAKTERLER VE ÖZELLİKLERİ

Turizm sektöründeler. Otel zincirleri bulunuyor. Zenginler. Zenginliğin getirdiği gücü hayatın her alanında kullanırlar. Muhafazakârlar. Muhafazakâr olmayan kesimlere karşı oldukça mesafeliler, mümkünse muhafazakâr olmayanlarla asla bir araya gelmek istemezler. Dine, geleneklere, göreneklere bağlılar. Gösterişe kısmen meraklılar, kısmen tutumlular. Buna karşın, ailenin temel dinamiği şudur: Ünal ailesinin erkekleri, muhafazakâr olmayan kadınlara ilgi duyar (Şimdilik Mustafa hariç).

Abdullah Ünal karakteri ve özellikleri

Abdullah Ünal karakterini Ahmet Mümtaz Taylan canlandırıyor.

Pembe Hanım'ın Eşi, Ömer'in abisi, Mustafa, Nursema ve Fatih'in babasıdır. Görünüşte tam bir aile hayatı sürmektedir. Dışarıda yemek yemez, her gün işinden evine saatinde gelir, çocukları üzerinde tam kontrol sahibi olmak ister. Muhafazakâr değerlerin iş hayatına ve özel hayata tamamen uymasını ister. Buna karşın Pembe Hanım'la evliliği aşk evliliği değildir ve sonraki dönemlerinde de Pembe Hanım'a aşk da beslememektedir. Sırtına 'aileyi bir arada tutma' gibi büyük bir görev yüklemiştir ve içten içe 'kendisini feda etmiştir'. Bu noktada Alev devreye girer ve Abdullah Ünal, yıllarca hak ettiğini düşündüğü aşk yolculuğuna başlar. Fakat bu adeta imkansız bir aşktır ve Abdulalh Ünal'ın bu yolculuğu aşılması neredeyse imkânsız engellerle doludur. Bu maceranın sonunda Alev ölür, Alev'den Abdullah'a ise yeni doğan bir çocukları kalır. Abdullah Bey için dizinin üçüncü sezonu, çocuğunu yanına alma mücadelesidir.

Pembe Ünal Karakteri ve Özellikleri

Pembe Ünal karakterini Sibel Taşçıoğlu canlandırıyor.

Ünal malikânesinin gerçek lideridir. Oğullarını her şeyin üstünde tutar. Fatih'in muhazakâr olmayan eşleri tercih etmemesi nedeniyle gelinleriyle sürekli çatışma halindedir ve onlara muhafazakâr yaşamı dayatır. Fatih'in ilk eşi Doğa'ya hayatı zindan etmiştir buna karşın muhafazakar olduğunu düşünüp Fatih'le evlendirdiği ikinci eşi Görkem, Doğa'yı mumla aratmıştır. Evdeki en büyük müttefiki ise gelini Nilay'dır (Mustafa'nın eşi). En büyük darbeyi kocası Abdullah Ünal'dan yemiştir. Oturmasıyla, kalkmasıyla, yaşamıyla, ailesine olan ilgisiyle evinin direği olarak gördüğü Abdullah Bey, kendisini eski gelini Doğa'nın teyzesi Alev'le aldatmış, üstüne de bu birliktelikten bir de çocuk dünyaya gelmiştir. Her şeye rağmen Pembe Ünal, Abdullah Bey'i Alev'e 'kaptırmamak' için yasal ya da yasal olmayan her türlü yola başvurur.

Ömer Ünal Karakteri ve Özellikleri

Ömer Ünal karakterini Barış Kılıç canlandırıyor.

Kıvılcım'ın eşi, Metehan'ın amcasıdır fakat Metehan, Ömer'i babası olarak bilmektedir. İlerleyen bölümlerde Metehan gerçeği öğrenir fakat Ömer'i babası olarak kabul eder. Muhafazakar bir kişilik olan Ömer Ünal, buna karşın dizinin dokusuna uygun bir şekilde muhafazakar olmayan çevrelerle sürekli bir etkileşim içine girme arzusundadır. Kıvılcım'la evlenmesi, alkol almaya başlaması gibi olaylar, Ömer'deki değişimi çarpıcı olarak ortaya koyar. Buna karşın, gerek iş yaşamında gerekse ailevi konularda muhafazakâr karakterini sıklıkla belli eder. Fatih'in yeni eşi Görkem ile, Fatih Görkem'le tanışmadan önce ve Kıvılcım'la da ayrıldıktan sonra birlikte olmuştur. Bu durumun 2. sezon finalinde ortaya çıkışı, büyük bir aile trajedisine yol açar.

Fatih Ünal Karakteri ve Özellikleri

Fatih Ünal karakterini Doğukan Güngör canlandırıyor.

Ünal Hanedanlığı'nın veliaht prensidir. Kendisini her şeyi yapmada muktedir hisseder. İlk eşi olan Doğa'yı ailesine kabul ettirebilmiştir. Buna karşın, veliaht prensliğinin verdiği güçle doyumsuzdur. Doğa'yı aldatmış olmasına bile makul gerekçeler üretir. Doğa ile ayrılık sürecinde oğlunun velayetini almak için türlü oyunlara başvurur. Doğa'dan ayrıldıktan sonra, annesinin bulduğu Görkem'den hoşlanır ve evlenir. Buna karşın, Doğa'nın da kendisine yeni bir sevgili bulması üzerine Doğa'yı kıskanmaya başlar. Yeni sezonda, Fatih'in Doğa kıskançlığının sürmesi ve tekrar birlikte olma isteğinin dizinin önemli bir ayağı olması bekleniyor.

Mustafa Ünal Karakteri ve Özellikleri

Mustafa Ünal karakterini Emrah Altıntoprak canlandırıyor.

Ünal ailesinin en büyük erkek çocuğudur. Ailenin en duygusal insanıdır fakat bunun altında yatan neden, ailesinin onu 'saf' olarak nitelemesidir. Dinde yasak görülen şeyleri yapmaktan çok korkar. 'Saflığından' ötürü, kendi ayakları üzerinde durma çabaları ailesi tarafından destek görmez. Bu karakteri nedeniyle, sosyo-ekonomik durumuna bakılmaksızın gecekonduda yaşayan, öksüz, yetim ve yoksul bir kadın olan Nilay'la evlendirilmiştir. Nilay tarafından aile içinde başlatılan birçok kavgada arada kalır. Bu kavgalarda zaman zaman yaptığı çıkışlarda ise Mustafa'nın saf karakteri özellikle kardeşi Fatih tarafından suratına vurulur.

Nursema Ünal Karakteri ve Özellikleri

Nursema Ünal karakterini Ceren Yalazoğlu Karakoç canlandırıyor.

Ünal ailesinin tek kızıdır. İyi bir eğitim almasına rağmen, ailesi tarafından kendisine biçilen meslek 'evinin hanımı' olmasıdır. Ailesine asla karşı gelmemiş, onların istediği gibi bir insan olmuştur. Barlarda şarkı söyleyen Umut'a aşık olmasına rağmen ailesi tarafından zorla, muhafazakar olarak bilinen bir ailenin oğlu ile evlendirilir. Evlendiği günün gecesi tecavüze karşı gelmesi nedeniyle kocası tarafından camdan atılır. Daha sonra ise mücadelelerle dolu bir sürecin ardından Umut'la evlenir. Umut'la olan evliliği, gerek Umut'un tavırları gerekse de ikilinin farklı dünya görüşleri nedeniyle uzun sürmez. Yeni sezonda Nursema'nın aşk hayatı yine dizide önemli bir yer tutacak.

Nilay Ünal Karakteri ve Özellikleri

Nilay Ünal karakterini Feyza Civelek canlandırıyor.

Mustafa'nın eşidir. Annesi ve babasını kaybetmiş, yoksul bir kadın olarak Ünal Ailesi'nden Mustafa ile evlendirilir. Yoksul günlerine geri dönmemek için Pembe Hanım'la arasını hep iyi tutar, onun her dediğini destekler. Mustafa'yı ise gerçekten sever, sürekli 'Mustafam' diye hitap eder. Mustafa'nın 'saf' karakteri, onda olmayan önemli bir eksikliğin tamamlayıcısı gibidir. Nilayın en önemli özelliği kurnaz olmasıdır. Buna karşın aklındakilerin diline vurmasını asla engelleyemez. Kurnazlığı hem en büyük gücü hem de en büyük zayıflığı haline gelir.

Görkem Ünal Karakteri ve Özellikleri

Görkem Ünal karakterini Özge Özacar canlandırıyor.

Pembe Hanım'ın görücü usulü tanışıp Fatih'e 'beğenmesiyle' birlikte, Fatih'in ikinci eşi olarak Ünal Ailesi'ne girer. Zengin ve muhafazakâr bir ailenin tek kızıdır. Pembe Hanım çok mutludur çünkü Fatih, Doğa'nın ardından bu kez muhafazakâr aileden bir kızla evlenmiştir. Fakat durum hiç de Pembe Hanım'ın düşündüğü gibi değildir. Yurtdışında eğitim gören Görkem aslında başı açık biçimde yaşamayı tercih etmiştir fakat amansız bir hastalıkla mücadele eden annesi bu durumu bilmesin diye ailesinin yanında kapanmaktadır. Görkem barlara giden ve zaman zaman içkiyi de kaçıran bir kişidir. Muhafazakâr ya da seküler olmasının ötesinde Görkem son derece kıskanç, gösterişli ve psikolojik açıdan sıkıntılar yaşayan bir kişidir. Ünal malikanesindeki tavırlarıyla Pembe Hanım'ı bile sindirebilmiştir.

DOĞA'NIN AİLE ÜYELERİ

Kıvılcım Arslan, Sönmez Arslan, Kayhan Korkmaz (Doğa'nın babası), Alev Arslan (Doğa'nın teyzesi, ayrıldı), Çimen Korkmaz (Doğa'nın kardeşi, ayrıldı)

DOĞA'NIN AİLESİ (KARAKTERLER VE ÖZELLİKLERİ

Doğa Korkmaz Karakteri ve Özellikleri

Doğa Korkmaz karakterini Sıla Türkoğlu canlandırıyor.

Kıvılcım ve Korkmaz'ın kızı, Cemre'nin annesi, Sönmez'in torunu ve Fatih'in eski eşidir. Üniversite'deyken tanıştığı Fatih'le birlikte olur ve evlenir. Fatih'le birlikte Ünal Malikanesi'nde yaşamaya başlarlar. Fatih'in muhafazakar kökeni Doğa'nın ailesini rahatsız eder ve bir süre kızlarıyla görüşmezler. Daha sonra ise buzlar erir. Ünal Malikanesi'nde kayınvalidesi Pembe Hanım ile sürekli gerginlik yaşar. Yaşam tarzı özellikle Pembe Hanım olmak üzere Ünal ailesi tarafından takdir ve kabul görmez. Zorluklarla geçen ev hayatı süresinde bir yandan hamiledir ve çocuk beklemektedir. Hamileliği sırasında Fatih tarafından aldatılır. Bu sürede Cemre adında bir çocukları da olur. Doğa, Fatih'in kendisini aldattığını öğrenince evi terk eder ve boşanır. Bu sürede Cemre'nin velayeti konusu davalık olur ve Fatih tarafından 'zorbalanarak tekrar eve dönmesi yönünde zorlanır. Eve dönen Doğa, Fatih'le tekrar evlenir, daha sonra ise tekrar boşanır. Fatih'ten sonra ünlü bir ilaç firmasının CEO'su Giray Şifacıgil ile flört yaşamaya başlar. Fatih bu durumu kıskanır ve gerekçesini ise 'kızımın annesi kimlerle birlikte oluyor bilmek hakkım' diyerek açıklar. Dizinin 2. sezon finalinde Giray'ın Doğa'ya karşı pek iyi niyetli olmadığına ilişkin bir sahne yer almaktadır.

Kıvılcım Arslan Karakteri ve Özellikleri

Kıvılcım Arslan karakterini Evrim Alasya canlandırıyor.

Doğa'nın annesi, Ömer'in eşi. Geçmişinde muhafazakar çevrelerle hiçbir şekilde etkileşime girmemiştir ve oldukça seküler bir yaşam tarzına sahiptir. Buna karşın Doğa'nın Fatih'le evlenmesi işleri değiştirir. Doğa, 'muhafazakar bir aileye gelin gitmiştir' ve Kıvılcım da sadece muhafazakar bir aileyle değil, 'muhafazakarlık'la da tanışır. Muhafazakarlara karşı bazı önyargıları kırılır, buna karşın muhafazakârlığa karşı mücadelesi çeşitli şekillerde sürmektedir. 2. Sezon Finali'nde Ömer'in Görkem'le yaşadığı birlikteliği öğrenmesinin, Kıvılcım-Ömer çiftinde bir dizi köklü değişime yol açması bekleniyor.

Sönmez Arslan Karakteri ve Özellikleri

Sönmez Arslan karakterini Aliye Uzunatağan canlandırıyor.

Kıvılcım ve Alev'in annesi, Doğa'nın anneannesidir. Çocuklarını laik bir tarzda yetiştirmesine rağmen toplumsal anlamda geleneklere bağlılığını sıklıkla gösterir. Ünal ve Arslan aileleri arasında bu anlamda bir köprü vazifesi görür. Mustafa Ünal'la bir cafe bile açar fakat bu girişim, Pembe Hanım'ın engellemeleri nedeniyle uzun sürmez. Buna rağmen Mustafa, Sönmez Arslan'a 'Sönmez Anne' diyecektir. Mustafa'nın eşi Nilay bile, yaşadığı bir dizi olayın ardından Sönmez Arslan'a sevgi gösterecektir.

Alev Arslan (Ayrıldı) Karakteri ve Özellikleri

Alev Arslan karakterini canlandıran Müjde Uzman, 3. sezon öncesi Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan isimler arasında.

Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmasına rağmen, Alev'in Kızılcık Şerbeti'ndeki yerinin mutlaka bilinmesi gerekir. Kıvıcım'ın kardeşi ve Doğa'nın teyzesi olan Alev, Doğa'nın Fatih'le evlenmesinin ardından Ünal Ailesi'nin lideri olan Abdullah ile tanışır. İkilinin arasında gerek yaşam biçimi, gerekse yaş gibi (buna engel denebilir mi yorumu okuyucuya bırakıyoruz) bir takım farklılıklar olsa da ikili birbirine yakınlaşır. Abdullah Bey için bu ilişki, hayatında ilk defa seveceği bir kadınla birlikte olmak anlamı taşır. Alev ise, belki kendisinin hiç sahip olamadığı hayalindeki güçlü baba figürüne duyduğu özlemle birlikte Abdullah Bey'e yakınlaşır. İkilinin birlikte olma çabaları Ünal ve Arslan ailelerinden sert tepki görür. Özellikle Pembe Hanım, Alev'e iftira atmak ve Alev'in nezarethanede kalmasına kadar işi ileriye götürecektir. Tüm bu zorluklara rağmen inişli çıkışlı olsa da Abdullah-Alev çifti ilişkilerini sürdürürler ve bu ilişkiden bir çocuk meydana gelir. Buna karşın, yeni sezonda Alev'in hayatını kaybetmiş olması üzerine Abdullah Bey, çocuğunun velayetini almak için bir mücadeleye girecektir.

Kayhan Korkmaz Karakteri ve Özellikleri

Kayhan Korkmaz karakterini Soydan Soydaş canlandırıyor.

Kıvılcım'ın eski eşi, Doğa'nın babası. Para düşkünü ve sorumsuz birisi. Gereksiz yere konuşmayı sever. Para için kılıktan kılığa girebilir. Bir şekilde Ünal Holding'de işe girer. Ne iş yaptığı henüz öğrenilmiş değil. Buna karşın kızlarını sever ve eski eşi Kıvılcım ile eski Kayınvalidesi Sönmez Hanım'a saygı duyar. Sık sık onları ziyarete gelir.