Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Memur maaşlarına gelen yüzde 19,30 oranındaki zam ile birlikte bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Önümüzdeki 6 ay için bedelli askerlik ücreti 217 bin 852 liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ve beklentilerin altında kalan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu.

Buna göre, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19,30 zam alacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 liradan 217 bin 852 TL'ye çıkmış oldu.

Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

Her 6 ayda bir kere olmak üzere belirlenen bedelli askerlik ücret zammı, yasal olarak memur maaş zammı ile birlikte Ocak ve Temmuz döneminde yapılıyor.

TÜİK'İN AÇIKLADIĞI ENFLASYON VERİLERİ

Resmi enflasyon verileri bir kez daha beklentilerin altında kaldı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon yıllık bazda yüzde 71.6 oldu. Aylık enflasyon yüzde 1.6, 6 aylık enflasyon ise yüzde 24.7 olarak ölçüldü. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 113 olarak açıkladı.