Yeni belgeler de incelenecek: Ankara Başsavcılığı'ndan Epstein iddialarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istismar ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein iddialarına dair 23 Aralık 2025'te soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Başsavcılık, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in 22 Aralık 2025'te paylaştığı bir tweet üzerine iddiaları araştırmak üzere 23 Aralık 2025'te soruşturma başlattı.

Başsavcılığın, ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan yaklaşık üç milyon belge içerisinde Türkiye ile ilgili bölümlere dair de araştırma yürüttüğünü bildirildi.

Kaynaklar, bu belgelerde Epstein dosyasındaki şüpheliler ile suçların Türkiye bağlantısına dair delil araştırması yapıldığını kaydetti.

İLK SUÇ DUYURUSUNA TAKİPSİZLİK ÇIKMIŞ

Öte yandan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Epstein dosyasının Türkiye bağlantıları bulunduğuna ve Türkiye'den de çocukların bu suç çetesinin ağına düşürüldüğüne ilişkin iddiaların araştırılması için 16 Ocak 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu.

DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 16 Haziran 2025 tarihinde, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği öğrenildi.

Takipsizlik kararında, atılı suçların Türkiye'de işlendiğine ilişkin bir delilin dosyada bulunmadığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında yalnızca ABD'de yaşayan ve şikâyet edilen Banu K. adlı bir kadının ifadesi, talimatla İstanbul Adalar'da alındı. Epstein davasıyla bir ilgisinin bulunmadığını savunan Banu K., şikâyet edilen kişiyle yalnızca isimli benzerliği bulunduğunu, kendisinin iddiaların aksine Florida'da değil, bu kente uzak mesafedeki Kaliforniya'da yaşadığını kaydetti. Şüpheli, bu konuda New York Güney Bölgesi Mahkeme kararını da sundu.