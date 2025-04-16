Yeni bilimkurgu romanı raflarda: Genesis

Mythos Kitap, Arda Aydoğar’ın kaleme aldığı ilk romanı Genesis ile bilimkurgu tutkunlarını distopik bir geleceğe davet ediyor.

Nükleer bir felaketin ardından insanlığın son kalıntılarının Ay yüzeyinde kurulan Genesis adlı uzay kolonisinde hayatta kalma mücadelesini konu alan roman, dikkat çekiyor.

2097 yılında geçen hikâyede, kolonide görev yapan bilim insanı James’in Dünya’dan gelen gizemli bir sinyali tespit etmesiyle birlikte, hem teknik hem de toplumsal sorunlar su yüzüne çıkıyor. Bu keşif, insanlığın kaderine dair tüm varsayımları yeniden sorgulatıyor.

Genesis, sadece fiziksel hayatta kalma mücadelesini değil, aynı zamanda etik, politik ve psikolojik sınavları da odağına alıyor.

Roman, teknolojinin ve insan doğasının sınandığı bir evrende, yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi sorgularken; okuyucusuna post-apokaliptik bir dünyanın derinliklerinde gerilim dolu bir yolculuk sunuyor.