Yeni bilirkişi talep edildi

Depremde yıkılan Maraş’taki Ezgi Apartmanı’nın altında bulunan pastanenin kolonlarını kesen işyeri sahiplerinden Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in kusursuz olduğu iddia edilen bilirkişi raporuna, müşteki avukatları itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde, bilirkişi raporunun taraflı olduğu ve aykırı tespitler içerdiği vurgulanarak, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine verilmesi talep edildi. Kervancıoğlu ve Pekel’in avukatı Ersan Şen’in talebiyle hazırlanan son bilirkişi raporunda Pekel ve Kervancıoğlu’nun kusuru bulunmamıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden hazırlanan ilk bilirkişi raporunda asli kusurlu oldukları belirtilmişti.