Yeni binalar da endişe veriyor

Maraş depreminde binlerce kişinin ölümüne yol açan binalarda yapılan hataların tekrarlanması endişe veriyor. Uzmanlar “Yeni binalar korkutucu örneklerle dolu” dedi.

BirGün / ANKARA

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi, “Her Yönüyle Deprem” çalıştayı düzenledi. Çalıştaya İMO Hatay Şubesi ile Maraş ve Adıyaman temsilciliklerinin yanı sıra depremzede aileler ve akademisyenler de katıldı.

Çalıştayda konuşan İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tatlı, Türkiye’deki barınma krizinin konut yetersizliğinden ya da boş arsa bulunamamasından değil, “Konut üretiminin yurttaşın ihtiyaçlarına göre planlanmaması ve inşaat sektörünün sermaye aktarımı mekanizmasına dönüştürülmesi” nedeniyle yaşandığını söyledi. Tatlı, barınma krizinin çözümü için kamucu bir anlayış ve uzun süreli planlama gerektiğini vurguladı. TMMOB İMO YK Başkanı Taner Yüzgeç ise 6 Şubat depremlerinin ardından müdahale konusunda, “Acziyet ve beceriksizlik” yaşandığını söyledi. Yüzgeç, şöyle devam etti: “Afet sonrası çalışmalar tam bir bilinmezlik içerisinde yürütülüyor veya yürütülüyormuş gibi yapılıyor. Bir yandan şehirlerin yeniden kurulması, yeni yerleşim alanlarının oluşturulması, konut ve işyeri ihtiyacının karşılanması konusunda seçim öncesi taahhütlerinin rafa kaldırıldığı anlaşılıyor. Diğer yandan yapılan cılız çalışmaların da sağlıklı kentleşme ve güvenli yapılaşma açısından (yer seçiminden inşa kalitesine kadar) endişe verici örneklerle dolu olduğu görülüyor.”

DEPREM HAZIRLIĞI SAFSATASI

Tartışmalar arasında TBMM Genel Kurulu’ndan geçirilen Kentsel Dönüşüm Yasası’yla ilgili de konuşan Yüzgeç, şunları kaydetti: “Kentsel dönüşümler sadece rantı yüksek bölgelerle kalmıştır. Son 12 yılda İstanbul’da riskli olduğu iddiasıyla dönüştürülen yapının yüzde 13 olmasına karşın yaratılan bağımsız bölüm yüzde 85 artmıştır. Kentsel dönüşüm ile sağlanan rant gelirinin 85 milyar dolar civarında olduğu söylenmektedir. Dolayısıyla kentsel dönüşüm adı altında deprem hazırlığı iddiaları safsatadır.”