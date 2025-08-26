Yeni binalarla adalet inşası

AKP iktidarı döneminde adalet sistemi geri dönülemez yaralar aldı. Hukuk sisteminde iktidar eliyle yaratılan tahribat nedeniyle Türkiye’de hukuka güven de yerle bir oldu. Uluslararası raporlara göre Türkiye, hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 117’nci sıraya kadar geriledi.

İktidarın siyaseti yargı aracılığıyla dizayn etme çabası da yurttaşın adalete güvenini yerle bir etti. Yüz milyonlarca kaynak kullanılarak inşa edilen görkemli adalet sarayları ise “Yerlerde sürünen adalet sistemine makyaj” olarak yorumlandı.

FAHİŞ HARCAMA

Yeni adliye binaları için 1 Ocak 2025 ile 24 Ağustos 2025 tarihleri arasında harcanan para, 700 milyon TL’ye dayandı. Yalnızca Hakkari’ye inşa edilecek adalet binasının maliyetinin 500 milyon TL’ye yaklaştığı öğrenildi.

Ocak-Ağustos 2025 döneminde adliye binaları için dokuz farklı ihale düzenlendi. İhaleler arasında, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na inşa edilecek yeni mahkeme salonlarının yapım ihalesi de yer aldı. Adalet Bakanlığı, adliyenin B Blok Bodrum katına mahkeme kalemi, hakim odası ve duruşma salonu oluşturulması için 6 milyon 690 bin TL’lik anlaşma yaptı.

PARA YUTAN SARAYLAR

2025’in sekiz ayında adliye binaları için gerçekleştirilen en maliyetli ihale ise Hakkari’ye inşa edilecek yeni adliye binası için gerçekleştirilen ihale oldu. Hakkari Adliye Binası’nın yapım işi için 483 milyon 444 bin TL’lik sözleşme imzalandığı belirtildi. Adalet Bakanlığı’nın, Ocak-Ağustos 2025 döneminde adliye binaları için yaptığı toplam harcama ise kayıtlara, 675 milyon 372 bin TL olarak geçti.

Yeni adliye binaları için gerçekleştirilen bazı ihaleler ve harcama tutarları şöyle sıralandı:

• Bolu Gerede Adalet Binası: 175 milyon 961 bin TL

• Aydın Efeler Adalet Hizmet Binası Temel ve Zemin Etüdü Raporları: 1 milyon 427 bin TL

• Hendek Adalet Binası Projesi ve Zemin Etüdü Üzerinden Geoteknik Raporu: 2 milyon 280 bin TL