Yeni bir depreme daha hazır değiliz

Adana’nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. Uzmanlar, Savrun Fayı’na dikkat çekerken yurttaşlar da “Bir depremi daha kaldıramayız” dedi.

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerin başında gelen Adana dün yeniden sallandı. Peş peşe artçıların yaşandığı sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Sekiz kişinin yaralandığı depreme ilişkin konuşan uzmanlar, Savrun Fayı’na dikkat çekti. Adana’da depremi yaşayan bir yurttaş ise Maraş merkezli depremi anımsatarak "Bir depremi daha kaldıramayız. Evlerimiz dayanmaz" dedi.

YURTTAŞLAR ENDİŞELİ

Kozan ilçesinde dün sabah 08.44’te 5,5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 11,27 kilometre derinliğinde oluşan depremin ardından kentteki birçok noktada hasar meydana geldi. Kozan’daki iki metruk binanın duvarları yıkılırken, bazı binalar da hasar aldı. Feke ilçesi Uğurlubağ Mahallesi’nin dağlık alanından yollara kaya parçaları düştü. İlçedeki Kabaktepe Mahallesi’nde de dağdan yuvarlanan bir kaya daha öhce boşaltılan bir evin üzerine düştü. Evde ağır hasar oluştu. Öte yandan, ilçedeki bazı iş yerlerinde de hasar oluştu. Deprem esnasında kırsal alanlar toz bulutu ile kaplandı.

Adana’da depreme yakalanan yurttaşlar, sarsıntıyı derinden hissettiklerini söyledi. Maraş depreminin üzerinden 6 ay geçmesine karşın etkilerinin kentte hâlâ hissedildiğini söyleyen yurttaşlar “Bir deprem daha olursa burada daha fazla kalamayız. Yine yollar kapansa yine binalar yıkılsa biz nereye gideceğiz? Yaklaşık 25 saniye hissedilen deprem, daha büyük bir şiddetle tekrarlanırsa canımızdan oluruz. Kötü tarafı da ne biliyor musunuz? Bu kimsenin umurunda değil” dedi. Adana’da yaşayan bir başka yurttaş da “Bir kez daha anladık. Bir depremi daha kaldıramayız” diye konuştu.

SEKİZ YARALI VAR

Maraş, Hatay, Antep, Osmaniye ve Mersin başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem büyük korku yarattı. Peş peşe artçıların yaşandığı kentler yarım saat aralıklarla sallandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Adana’da 2 kişi yüksekten atlama, Osmaniye’de ise 6 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilenmiştir. 8 kişi ambulans ile hastanelere nakledilmiştir” dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kentteki Minnetli, Ferhatlı, Karahamza ve Boztahta köylerini ziyaret ederek yurttaşların sorunlarını dinledi.

UZMANLARDAN ‘SAVRUN FAYI’ UYARISI

Uzmanlar, bölgedeki sarsıntıya ilişkin açıklama yaparak Savrun fayına dikkat çekti. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Kozan’daki deprem Saimbeyli ve Savrun faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var” dedi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise "Daha büyük deprem gelirse ya da Adana’ya inerse şaşırırım" dedi. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz de "Burada biriken stresin bir şekilde boşalması gerekiyordu. Bu depremde bunun işareti" diye konuştu. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu da depremin Savrun Fayı’nın batısında, Kozan’ın kuzeyindeki küçük bir fayda meydana geldiğini söyleyerek şunları kaydetti: “Bölgede çok ciddi kaya düşmesi tehlikesi var." Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Savrun ile Saimbeyli faylarını işaret ederek, "Her iki fay da Maraş merkezli depremler sonrasında tetiklendi" dedi.