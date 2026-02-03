Yeni bir “Dünya” keşfedildi: Bir yılı 355 gün sürüyor

Uluslararası bir araştırma ekibi, daha önce toplanmış uzay teleskobu verilerini yeniden inceleyerek Dünya’ya benzer özellikler taşıyan yeni bir ötegezegen adayı keşfetti. “Yeni Dünya” olarak anılan gezegenin, kendi yıldızının etrafındaki bir turunu 355 günde tamamladığı belirlendi. Bu süre, Dünya’daki bir yıldan yalnızca 10 gün daha kısa.

Araştırmacılar, gezegenin çapının Dünya’dan yalnızca biraz daha büyük olduğunu, kütlesi ve yörünge yapısının ise onu “Dünya benzeri” gezegenler sınıfına yaklaştırdığını ifade ediyor.

YAŞANABİLİRLİK İHTİMALİ BELİRSİZ

Gezegenin, yıldızına olan uzaklığı nedeniyle teorik olarak yaşanabilir kuşak içinde bulunabileceği belirtilse de, yüzey koşullarının yaşam için elverişli olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Yapılan ilk modellere göre, gezegenin yüzey sıcaklığının oldukça düşük olabileceği, bu nedenle Mars benzeri sert bir iklime sahip olma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Bilim insanları, gezegenin atmosfer yapısının ve olası su varlığının ancak yeni nesil teleskoplarla yapılacak ayrıntılı gözlemler sonucunda anlaşılabileceğini vurguluyor. Bu kapsamda Kepler Uzay Teleskobu'nun 2017'de K2 misyonunda topladığı verilerden yola çıkarak keşfedilen gezegen, önümüzdeki yıllarda James Webb Uzay Teleskobu gibi gelişmiş gözlem araçları için öncelikli hedefler arasında yer alabilir.

Uzmanlara göre bu keşif, “Dünya’ya benzeyen gezegen” arayışında önemli bir adım olsa da, yeni bulunan gök cisminin henüz kesin olarak yaşanabilir bir Dünya alternatifi olarak tanımlanması için erken.

Araştırmanın detaylarına ise, "Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlanan makaleden ulaşılabilir.