"Yeni bir düzen" vurgusu: CHP’nin Türkiye planında neler öne çıkıyor?

CHP, “Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye” sloganıyla Parti Programı Taslağı ve Yaklaşım Belgeleri’ni açıkladı. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına CHP Lideri Özgür Özel de katıldı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, parti programının sunumunu yaptı.

CHP’li Böke, partisinin yeni programını, “Katılımcı, kapsayıcı ve yenilikçi” olarak nitelendirdi. Parti Programı’nın, “Doğrudan hayatın içinden yazıldığını” söyleyen Böke, programla ilgili dijital katılım yoluyla yurttaşların görüşlerinin de alınacağını kaydetti.

TÜRKİYE’NİN YOL HARİTASI

Programın, “Çevre bilinci” gereği basılı olarak değil, dijital ortamdan yayınlanacağını ifade eden Böke, “Parti programımız demokrasi ve adalet mücadelesinin içinden doğdu” diye konuştu. CHP Parti Programı’nın, “Türkiye’nin aradığı yol haritası” olduğunu dile getirdi.

Böke, Parti Programı’nın dört temel ayağı olarak nitelendirilen başlıkları, şöyle sıraladı:

• Demokrasi yönetim ve adalet

• Kalkınma ve ekonomi

• Sosyal devlet

• Dış politika, güvenlik ve dirençlilik

PARLAMENTER SİSTEM VURGUSU

Böke, programın temel parçalarıyla ilgili de konuştu. Konuşmasında, “Parlamenter sistem” vurgusu yapan Böke, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz, halkın iradesini esas alan katılımcı bir demokrasi ve herkes için adalet. Şeffaf, hesap verebilir yeni yönetim anlayışını ortaya koyacağız. Halkın seçimden seçime değil, her gün parçası olduğu bir demokratik düzeni kuracağız. Kanunlar herkes için geçerli olacak. Adalet herkes için sağlanacak.

SARAY’DAN DEĞİL MECLİS’TEN

Aktif yurttaşlık ile herkes sözünü söyleyecek. Meclis’i güçlendireceğiz. Bütçe Saray’da değil, Meclis’te yapılacak. Türkiye Saray’dan değil, TBMM’den yönetilecek. Parlamenter sistem esas olacak. Parti kapatmayı bir sopa olarak kullanan darbeci anlayışı tamamen sonlandıracağız. Seçim barajını yüzde 3’e indireceğiz. Cumhurbaşkanlığı’nın yetkileri sınırlandırılacak ve Cumhurbaşkanı tarafsız olacak."

DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ

CHP’nin yönetim anlayışını, “Topyekun kalkınma ve güçlü sosyal devlet yaklaşımı” olarak özetleyen Böke, şu ifadeleri kullandı:

"Adaletin olmadığı bir devlet, kamu gücünün şahsi menfaatler için kullanıldığı bir ganimet paylaşımına döner. Toplum sözleşmemizi adalet, eşitlik ve özgürlük üzerine kurmakta kararlıyız. Kadınlar ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar suçlarında dava süreçlerini hızlandıran düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Demokratik bir hukuk devleti kuracağız. Tutukluluk hali bir cezalandırma yöntemi olmaktan çıkacak. Siyasi eleştiri, cezalandırma konusu olmaktan çıkacak.

Merkezi yönetim ile yerel yönetim birbiriyle rekabet etmeyecek, birbirini güçlendirecek. Halkın oylarıyla seçilen belediye başkanları hukuksal güvence altında çalışacak. Kayyum uygulaması tamamen son bulacak. Kamu istihdamında liyakat ve eşitlik esas olacak.

KÖİ PROJELERİ

Kamu ihaleleri şeffaflaşacak, KÖİ projeleri tüm mali yükümlülükleriyle toplumla paylaşılacak ve gerekirse kamulaştırılacak. Kamuda israfa son verilecek.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Örgütlenme özgürlüğünü, sivil toplumu ve medyayı demokrasinin güçlü temelleri haline getireceğiz. Üniversiteler özerk olacak, akademik özgürlükler korunacak. Medya ve dijital platformlarda tekelleşme ve siyasi baskı sona erdirilecek. RTÜK, bağımsız ve tarafsız olacak."

EKONOMİDE TOPLUMSAL FAYDA

CHP’li Böke, “CHP’nin ekonomi politikası” ile ilgili ise özetle şunları anlattı:

• Daha nitelikli istihdam hedefliyoruz. İşsizliğe yol açan mevcut düzeni değiştireceğiz. Kalkınmanın tabana yayılmasını, herkesin zenginleşmesini hedefliyoruz.

• Halkı yoksullaştıran mevcut düzeni değiştireceğiz. Dışarıya bağımlı mevcut düzeni değiştireceğiz.

• Üretim yapımız verimlilik temelli dönüşecek.

• İstihdam ve üretimde büyük dönüşüm formülü hayata geçirilecek.

• Ekonomideki tüm kararların temelini toplumsal fayda oluşturacak.

• Hazine garantilerine son verilecek.

• Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak.

• Eğitim, sağlık ve barınma gibi temel hizmetleri devlet sağlayacak.

EMEKLİLİK YAŞI

Böke, CHP iktidarında işsizliğin Türkiye gündeminden çıkacağını savundu. Asgari Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının yeniden şekilleneceğini dile getiren Böke, emeklilik yaşının ise kademeli olarak düşeceğinin altını çizdi.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

CHP’li Böke, çevre politikalarını ise “Doğa koruma alanlarını rant baskısından kurtaracağız. Türkiye’nin çöp merkezi olmasının önüne geçeceğiz” ifadeleriyle özetledi. İstihdamda cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele edileceğinin altını çizen Böke, “Eşit işe eşit ücret politikasını hayata geçireceğiz. Tüm politikaları toplumsal cinsiyete duyarlı şekilde gerçekleştireceğiz” sözlerine imza attı.

CHP’nin tarım politikasıyla ilgili, “Üreten ve kazanan çiftçi, güvenli gıda, bütüncül tarım destekleri” yorumunu yapan Böke, “Hiçbir yurttaşımızın sağlıksız gıda ile zehirlenmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Böke, CHP’nin enerji politikaları ile ilgili ise şunları aktardı:

"Enerji sektöründe kamuya ait şirketleri yeniden düzenleyeceğiz. Stratejik madenlerde kamu önceliğini tesis edeceğiz. Kanal İstanbul gibi yıkım projelerini durduracağız. Enflasyon düşecek, işsizlik bitecek, adalet gelecek, istikrar olacak, güvenli bir gelecek kurulacak, bağımsız ve egemen olacağız."

TEMEL BAŞLIKLAR

CHP’li Böke, programda yer aldan diğer bazı temel başlıklarla ilgili ise şunları belirtti:

• Halk sağlığı merkezlerini yaygınlaştıracağız.

• İlaca güvenli erişimi sağlayacağız.

• Sağlık emekçileri için güvenli çalışma ortamı oluşturacağız.

• Sağlıkta şiddete karşı güçlü altyapı

• Sosyal konut seferberliği.

• Kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edeceğiz.

ÖNGÖRÜLEBİLİR DIŞ POLİTİKA

• Öngörülebilir bir dış politikaya sahip olunacak.

• Vize mağduriyeti sona erecek. Pasaportumuz her yerde güçlü olacak.

• TMMOB ile eşgüdüm halinde, nitelikli mimar, mühendis ve plancı istihdamını güvence altına alacağız. Afet yasasını yenileyeceğiz.