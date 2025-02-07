Yeni bir İsias Otel felaketi olmasın

Tamara Öykü BAYAR

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sinpaş tarafından yürütülen otel inşaatı, yargı kararları ve yasal engellemelere rağmen hız kesmeden devam ediyor. Milli park alanı içinde yer alan ve 21 futbol sahası büyüklüğündeki otel projesi için bugüne kadar Marmaris Belediyesi ve mahkemeler tarafından toplam 58 ruhsat iptal edildi. Ancak buna rağmen inşaat faaliyetleri durdurulmuyor, makineler çalışmayı sürdürüyor.

Halk, her gün kaymakamlığın önünde basın açıklamaları yaparak kaçak inşaatın durdurulmasını talep ediyor. Yaşam savunucuları ve halk, ‘‘Sinpaş hukuk dinlemiyor. Yeni İsias, yeni Ebrar Sitesi felaketi Marmaris olacak. Buna dur denilmeli’’ dedi.

ÇÜRÜK BİNALAR

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Marmaris Sözcüsü ve Marmaris Kent Konseyi Sekreteri Halime Şaman, BirGün’e yaptığı açıklamada kaçak inşaatın yasalara aykırı şekilde devam ettiğini, inşaatın bir gün bile durmadığı söyledi. İnşaat faaliyetlerinin derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Şaman, şöyle devam etti: “Mahkeme kararı çıkmasının üzerinden 2 ay geçti, inşaat durmadı. Kaymakamlığa başvurduk. Kanunların uygulanmasının onların sorumluluğunda olduğunu hatırlatarak firmayı durdurmalarını istedik. Ancak kaymakamlık harekete geçmedi. İnşaat deprem riski açısından ciddi tehlike barındırıyor. Marmaris deprem bölgesinde yer alıyor. Bazı binalar çürük olmasına rağmen burada insanlar konaklarsa büyük bir felaketin sorumluları inşaata göz yumanlar olacak.”

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MÜNECCİMLİK YAPMIYORUZ

Yaşam savunucuları dün Marmaris Kaymakamlığı önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Açıklamada, "Sinpaş inşaatı deprem yönetmeliklerinin olmadığı bir dönemde başladı. 40 yakın deniz kenarında, ağır korozyona uğrayarak bekledi. Hattat döneminden gelen yapı inşaatı 7 kattı. Ama üzerine 3 kat daha çıktılar. Mevzuatlara göre güçlendirme ruhsatı olmadan, güçlendirme yapılamaz. İnşaatı bitirip konaklamaya açacağını duyuran ve duyurduğunu yapmakta hiçbir engelle karşılaşmayan Sinpaş, eğer dediğini yaparsa 15 bin insanın felaketinin önü açılmış olacak. Yani bir toplu mezar üretimine mahkeme kararını uygulamayan yetkililer göz yumuyor. O yüzden şimdiden uyarıyoruz. Yetkililer yasalara uyulmasını sağlamadığı, rantın semirmesine göz yumduğu sürece yeni felaket yerini aramayın. Marmaris’te olacaksınız. Müneccimlik yapmıyoruz. Yeni İsias, yeni Ebrar sitesi felaketi Marmaris’te olacak."