Yeni bir konut krizi kapıda

Ekonomi Servisi

Konut krizi derinleşirken günden güne artan kiralar da yurttaşları zorlamaya devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde bir kişinin maaşının neredeyse yarısına denk hale gelmiş kira bedellerine gösterilen tepkiler sürüyor. Önceki gün Eskişehir Emlakçılar Odası’ndan gelen tepkilerin ardından dün de Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada enflasyonun temmuz ayından önceki aya göre düşmesine rağmen kiraların yükselmeye devam ettiğine tepki çeken Akçam, durumun TÜFE’nin yükselmesinden kaynaklı olduğunu kaydetti. Haziran ayında 65,07 olarak kaydedilen TÜFE oranının temmuz ayında 65,93’e yükselmesinin kiralarda da artışa sebep olacağını ifade eden Akçam, “Temmuz ayı enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 61,78’e geriledi. Bu gerilemenin TÜFE’ye de yansıyacağı bekleniyordu fakat öyle olmadı. Bu da direkt kira oranlarına yansıyacaktır ve tüketicileri zorlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Akçam, konut krizini çözmek için sosyal konut projelerinin artırılmasının önemli olduğunu vurguladı: “Geçtiğimiz yıl temmuz ayında 15 bin liraya ev kiralayan bir tüketiciye yapılacak zam oranı 9 bin 900 lira olacak. Dolayısıyla kiralık konut üretimine özellikle sosyal konut tarafına yönelik çalışmalar yapılması çok önemli.”