‘Yeni Bir …’ Ödülü Doğuş Algün’ün

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, açılış töreniyle perdelerini açtı. Büyük Park Amfitiyatro’da izleyiciyle buluşan ilk film ise Joachim Trier’in Manevi Değer / Sentimental Value oldu.

Şehir, festival heyecanıyla dolup taşarken, konuklar Paşalimanı’nda düzenlenen kokteylde karşılandı. Festival, dört yılda kazandığı saygınlık ve uluslararası nitelik ile Ayvalık’ın kültür ve sanat hayatında önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, açılış konuşmasında, “Festivalimiz, her yıl yüzlerce sinemaseveri, yönetmeni, oyuncuyu, akademisyeni ve genç sinema öğrencilerini Ayvalık’ta bir araya getiriyor. Bu heyecanı mümkün kılan tüm paydaşlara ve destek veren kurumlara teşekkür ediyorum” dedi. Tören festival direktörü Azize Tan’ın konuşmasıyla devam etti. Tan, Ayvalıklı sanatçı Teoman Madra’nın ilham verdiği afişten bahsetti ve festivalle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Başından itibaren Ayvalık gibi kendine özgü karakteri olan bir festival yapmak istedik. Sanıyorum yıllar içerisinde de bunu başardık.“ Tan konuşmasına Genç Sinema programından detaylarla devam etti ve festival programına yönelik hazırlanan tanıtım filminin ardından jüriyi sahneye davet etti.

Bu yılın en dikkat çeken anı, Diageo Türkiye’nin desteğiyle verilen “Yeni Bir …” Ödülü’nün açıklanması oldu. Ödül, yıl içinde sinemanın herhangi bir alanında öne çıkan, kariyerinin başındaki bir isme veriliyor. Bu yılki ödül, Ölü Mevsim filminin yönetmeni Doğuş Algün’ün oldu. Seçici kurulda Serra Yılmaz, Nermin Er, Tolga Karaçelik, Ayris Alptekin ve Hasan Nadir Derin yer aldı. Serra Yılmaz, ödülü vermeden önce festivalin önemini şu sözlerle vurguladı: “Ayvalık Uluslararası Film Festivali, bu dönemde çok değerli. Uzun ömürlü olmasını diliyorum.”

Ölü Mevsim, geçen yıl Adana Altın Koza Film Festivali’nde gösterilmiş ve birçok dalda ödül kazanmıştı. Film, bir ailenin trajik bir kaybın ardından yaşadıklarını anlatıyor. Ödülünü alan Doğuş Algün, jüriye teşekkür ederek şunları ekledi: “Burada da sıkça karşılaştığım sinema yazarı arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yazdığınız yazılar, yorumlar filmlerimize çok şey katıyor. Hepsine teşekkür ediyorum, iyi ki varlar.”

Ölü Mevsim, 21 Eylül akşamı saat 21.00’da Büyük Park Amfitiyatro’da ücretsiz gösterilecek. Gösterime film ekibi de katılacak.

Toplam 65 filmin gösterileceği festival 21 Eylül’de sona erecek. Festivalin gösterimleri Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, Kırlangıç Ayvalık ve ASKEV Sera’da yapılacak. Biletler Biletix, Biletinial ve mekân gişelerinden temin edilebilir. Kırlangıç Ayvalık’taki gösterimler 100 lira, ASKEV Sera’daki gösterimler ise ücretsiz.