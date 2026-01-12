Yeni bir toplumsal düzen ve gelecek için: Mor, Yeşil, Kamucu Politikalar

Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun (EŞİK) organize ettiği, kadınların eşitlik mücadelesini, ekolojik krizi ve kamusal sorumluluğu birlikte ele alan “Mor, Yeşil, Kamucu Politikalar” başlıklı çevrimiçi etkinlik, 14 Ocak Çarşamba günü saat 16.00–18.00 arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden bakım politikaları, ücretsiz bakım emeği, kamusal sorumluluk ve hukuki çerçeve tartışmaya açılacak. Kadın emeğinin görünmezliği, bakım yükünün kadınlar üzerinde yoğunlaşması ve sosyal devletin tasfiyesiyle derinleşen eşitsizlikler, uluslararası ve ulusal deneyimler ışığında ele alınacak.

Açılış konuşmasını, kadınlara yönelik şiddet alanında uzun yıllar Birleşmiş Milletler’de görev yapmış olan BM Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü Prof. Dr. Yakın Ertürk yapacak. Etkinlikte ayrıca, BM Kadına ve Kız Çocuklarına Ayrımcılıkla İlgili Çalışma Grubu üyesi Dorothy Estrada-Tanck, bakım ve destek politikalarının toplumsal cinsiyet boyutlarını uluslararası insan hakları çerçevesi içinde değerlendirecek.

Programda, Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kadriye Bakırcı ise ücretsiz bakım emeğinin toplumsal cinsiyet boyutu ile Türkiye hukukundaki karşılığını ele alan bir sunum yapacak.

Etkinliğin kolaylaştırıcılığını Dr. Özlem Altıok ve Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa üstlenirken, organizasyon Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) tarafından düzenleniyor.

Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecek olup, İngilizce–Türkçe eşzamanlı çeviri sağlanacak.